Zvon svobody se jménem Václava Havla málem roztavili, teď zazní z Kleti

Zvon má za sebou zajímavý osud. Je to Zvon svobody, na němž je i jméno bývalého prezidenta a symbolu pádu komunismu a nástupu demokracie Václava Havla.

„Jeden pán z Rakouska, jmenuje se Helmut Mitter, který má tady u nás manželku Alenu, na zvon narazil v Innsbrucku v tamním zvonařství. Pátral, jak se tam vyskytl. Byl tam už od roku 2016 a hrozilo, že ho roztaví,“ uvádí Ladislav Faktor, jenž je také jihočeským senátorem.

Podařilo se zjistit, že zvon původně nechala vyrobit Nadace Charty 77 pro kostel sv. Havla v Praze. Udělali na něj sbírku, zaplatili ho a přijeli pro něj. Jenže se jim nelíbil podpis bývalého prezidenta, který byl vystouplý, přičemž oni chtěli naopak zapuštěný.

„Tak se dohodli se zvonaři z firmy Grassmayr, ať vyrobí ještě jeden zvon, a ten skutečně visí v Praze. A tento chudáček tam zůstal v muzeu,“ pokračuje Faktor. Alena Mitterová začala obesílat nejrůznější instituce a obce, zda by ho nezachránily.

„Nakonec se ten e-mail dostal až ke mně. Řekl jsem si, že by bylo skvělé to využít k 30. výročí revoluce, do které jsem byl docela dost zapojený. Dojel jsem do Innsbrucku a zvon koupil. Pak jsem oslovil pana architekta Petra Hetešu, aby pro něj vytvořil zvonici,“ vypráví Faktor.

Ve středu ho odhalí

Nyní už je naplánované i slavnostní odhalení a svěcení, to začne na Kleti ve středu 13. listopadu ve 13 hodin. Provoz lanovky bude pro návštěvníky zdarma. „Pak chceme zvon umístit na rozhlednu, pokud tedy zrovna nebude moc mrznout. Tak jako tak to ale oslavíme a věřím, že to bude krásný dárek pro Jihočechy,“ dodává.

Zvon svobody, původním jménem Václav, váží 780 kilogramů, je vysoký téměř jeden metr a průměr má 105 centimetrů. Už má rovněž instalovaný vyzváněcí mechanismus a statik odborně posoudil, zda může být na věži rozhledny.

„Pro mne je symbolika tohoto zvonu mnohem širší, než ‚jen‘ vzpomínka na osobu Václava Havla. Objekt Zvonu svobody vidím jako připomínku české státnosti a samostatnosti, jako symbol svobodného života v rodné zemi,“ zdůrazňuje Faktor.