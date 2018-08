Ze zvlněné dálnice v Ostravě je předmět doličný. S opravami se tak vyčkává

Ačkoliv Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánovalo opravy poškozených částí už loni, dosud se tak nestalo.

„Musím potvrdit, že z dálnice se stal předmět doličný. Pokud bychom dálnici byť i prozatímně vyspravili, zmizelo by to, kvůli čemu se soudíme s konsorciem několika společností,“ konstatoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Státní správce nejdůležitějších silnic čeká na to, až si poškozená místa prohlédnou členové rozhodčího soudu hospodářské komory, který se sporem mezi ŘSD a firmami v čele se společností Eurovia zabývá.

„Na jeden úsek se členové soudu přišli podívat asi před dvěma týdny, další prohlídku máme nezávazně přislíbenou na září,“ přiblížil Rýdl.

ŘSD je pak podle mluvčího připraveno vozovku rychle alespoň provizorně vyspravit a pak zcela obnovit.

Rychlost aut klesá až k šedesátce

Představitele rozhodčího soudu se nepovedlo kontaktovat, České televizi ale sdělili, že soud je neveřejný, a proto se k záležitosti nebudou vyjadřovat.

Mluvčí Eurovie Iveta Štočková řekla, že stanovisko k problému zůstává neměnné, tedy že při stavbě firma postupovala zcela podle pokynů ŘSD.

„Problematika ostravské části dálnice zahrnuje několik skupin vad. V případech, kdy jsme se s investorem shodli, jsme vady okamžitě v rámci reklamace již před lety odstranili. V případech, kde jsme se ale s investorem neshodli na příčinách a odpovědnosti za vady, musí rozhodnout soudy,“ sdělila Štočková. Dodala, že dokud soudy nerozhodnou, tak bližší okolnosti nemůže komentovat.

V úsecích se zvlněnou vozovkou musejí řidiči snížit rychlost na osmdesátku, někde dokonce až na šedesát. Součástí jsou i dopravní značky s vyobrazením nerovností na vozovce, případně je doprava svedena do jednoho jízdního pruhu.

Přesto jsou podle Dalimila Friče z Centra bezpečné jízdy Libros tato místa riziková.

Stav dálnice se stále zhoršuje

„Některé řidiče mohou výrazné boule na vozovce hodně překvapit. Pokud by na ně vjeli vyšší rychlostí, například stovkou, tak mohou ztratit kontrolu nad řízením a havarovat,“ nastínil a dodal: „Možná by stálo za úvahu před tak neobvyklými a výraznými nerovnostmi varovat ještě více.“

Kdy se stavebníci pustí do oprav dálnice, není jisté. Přitom i mluvčí ŘSD Rýdl připouští, že postupem času se stav ostravské dálnice zhoršuje.

„Kdyby nebylo jiné možnosti, tak jsme připraveni nebezpečná místa, případně celou dálnici v tomto úseku, úplně uzavřít,“ řekl.

Region na otevření dálnice čekal mnoho let. Miloš Zeman na základní kámen poklepával ještě jako premiér, a to hned dvakrát. Politici i odborníci opakovaně poukazovali na to, že chybějící moderní silnice výrazně brzdí rozvoj kraje.

Hned první sedmnáctikilometrový úsek otevřený v prosinci 2007 však kromě radosti vyvolal pochybnosti nejprve kvůli vysoké ceně, a když se začaly objevovat boule, což byl důsledek bobtnající strusky v podloží, kritika zesílila.

Dálnice v kraji se do roku 2012 rozšířila na současných zhruba šedesát kilometrů a o dva roky později se napojila na polskou dálniční síť.