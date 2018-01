Zvláštní fond podpoří sokolovské děti s handicapem

Děti zařazené do 3. stupně mohou získat příspěvek 5 tisíc, ve 4. stupni pak 10 tisíc korun. Peníze mohou rodiče použít na nákup kompenzačních pomůcek, ozdravné pobyty, rehabilitace apod.



„Všichni víme, jak složité je to s pojišťovnami, takže sbíráme víčka, nebo hrajeme charitativní zápasy. Město chce proto rodičům alespoň trochu ulehčit už tak náročný život. Je to minimum, co pro ně můžeme udělat,“ řekla o novém programu místostarostka Renata Oulehlová. Pro zřízení fondu se řídila poznatky, které si nechala vypracovat na odboru sociálních věcí.



Ukázalo se, že v Sokolově rodiny pečují o 35 takto nemocných dětí.

Zájemci se s případnými dotazy mohou obracet na odbor sociálních věcí.