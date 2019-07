Damani, miniaturní příbuzní slonů, mají v jihlavské zoo první mládě

Příbuznost damana se slony dokazují společné znaky na kostře, analýza DNA i prodloužené horní řezáky, které připomínají sloní kly. Pro jejich zvláštní hlasitý vrzavý křik se těmto savcům, kteří se živí listy stromů, říká také duchové pralesa.

Jihlavská zoo tato samotářská a plachá noční zvířata, jejichž domovem jsou stromové baldachýny pralesů od Libérie přes Kongo až po Ugandu, chová od loňska jako druhá na světě. Tou první byla ostravská zoo, kde se podařilo tento druh i poprvé v lidské péči rozmnožit.

Nyní se to povedlo i chovatelům v Jihlavě. Mladá samička damana pralesního se v Jihlavě narodila už 11. března, ale chovatelé s oznámením o narození dlouho váhali. Damani totiž patří k velmi choulostivým zvířatům, která jsou háklivá na parazitární infekce. Jihlavská rodina damanů pralesních ale dobře prospívá.

Chovatelé se z úspěchu radují. „Je to především závazek do budoucna. Nechceme, aby to byl jednotlivý úspěch. Ten je hezký jen na chlubení,“ pousmál se ředitel jihlavské zoo Jan Vašák.

Návštěvníci zoo malého damana a jeho rodiče zatím neuvidí

Důvod, proč se zde rozhodli k chovu těchto zvířat, je jednoduchý. „Damani pralesní jsou zvířata, která jsou v přírodě zatím docela běžná, ale může se stát, že vzhledem k ubývání a drancování pralesa tomu tak během několika let nemusí být. Nevíme, jak dlouho tam budou schopni efektivně přežívat. Proto jsme se rozhodli využít situaci a založit populaci k chovu v zoo,“ vysvětlil Vašák.

Zahrada v Jihlavě nyní má chovný pár, který pochází z volné přírody. Na Vysočinu přišel loni v květnu. Návštěvníci ale damaní rodinku neuvidí. Nachází se v chovatelském zázemí zoo.

„V tuto chvíli nemáme prostory, kde bychom je byli schopni adekvátně vystavovat,“ dodal ředitel.



I když se toho o životě damanů příliš mnoho neví, hlavně dětem jsou tato zvířata známá. Dostali se do českého animovaného seriálu s názvem Nejmenší slon na světě. Hlavními postavami tam jsou malé slůně Bedříšek a jeho nejlepší kamarád z lesní školky - prostořeký daman Eda.