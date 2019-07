Imunita skončila a začal soud. Expolitičce z Ústí nad Labem hrozí 10 let

Kailová se podle obžaloby podílela na manipulaci výběrového řízení na zajišťovatele vítání občánků v letech 2012 až 2014.

Podle spisu společně s tehdejším primátorem Vítem Mandíkem a exradním Josefem Macíkem (oba ČSSD) postupovali tak, aby ve výběrovém řízení na pořádání akce uspěla spřátelená firma Darothore, a tím způsobili, že za ni město zaplatilo víc, než muselo.

Magistrát dle obžaloby vyzval čtyři propojené firmy včetně Darothore, aby se do výběrového řízení přihlásily. Do soutěže však vstoupila i pátá, nikým neoslovená firma Atlantic, a to s nejvýhodnější nabídkou. Město následně tendr zrušilo. A záhy vypsalo novou soutěž.

Do té už se přihlásila jen Darothore. Město s ní uzavřelo kontrakt za 5,2 milionu na tři roky. Nakonec však dalo jen 1,74 milionu, v únoru 2013 od smlouvy odstoupilo.

Macíka s Mandíkem policie obvinila už v roce 2014. Kailovou chtěla také, jenže Poslanecká sněmovna ji tehdy ke stíhání nevydala.

Kailová stejně jako Mandík s Macíkem vinu odmítá

Obžalobě z pokusu o zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku, za což jí hrozí až desetiletý trest, tak čelí až nyní. Vinu stejně jako Mandík s Macíkem odmítá.

„Kategoricky odmítám, že bych někomu dávala nějaké instrukce. Nikdo nikdy neměl k žádnému materiálu výhradu,“ uvedla před trestním senátem Kailová.

Při své výpovědi se dokonce rozplakala. „Ten případ mě dlouhodobě poškozuje. Z nouze jsem si musela udělat živnosťák, i když z podstaty nejsem žádná podnikatelka. Já, velká patriotka, jsem se dokonce přestěhovala z Ústí. Chtěla jsem, abychom se synem měli mediální klid. Nemám to jednoduché, jsem samoživitelka.“

„Přemýšlela jsem, zda bych něco udělala jinak, a došla jsem k tomu, že nikoli. Vše bylo dobře připravené a lidé byli spokojení,“ dodala. Při akci dostávaly matky-prvorodičky šeky na pět tisíc korun, květiny, památníčky a pohoštění.

Verdikt nad Macíkem a Mandíkem odvolací krajský soud zrušil

Macík s Mandíkem už u okresního soudu dostali za pokus o porušení povinnosti při správě cizího majetku podmínky a povinnost uhradit škodu 348 tisíc, což by město podle obžaloby každý rok uspořilo, kdyby vyhrála firma Atlantic.

Odvolací krajský soud však verdikt zrušil a případ vrátil k první instanci. U té následně Macíka s Mandíkem zprostili obžaloby. Zatím nepravomocně, státní zástupkyně se odvolala. Věcí se tak bude znovu zabývat krajský soud.

Nabízí se tak otázka, jaký výsledek lze očekávat od procesu s Kailovou. „Jsme teprve na začátku dokazování, nelze v žádném případě předjímat jeho konec,“ uvedla žalobkyně Lenka Pošíková.

Hlavní líčení s Kailovou bude pokračovat 12. listopadu, kdy soud vyslechne svědky.