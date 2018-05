Dotace pro zubaře dává šanci pacientům z periferních oblastí kraje

„To znamená na mzdu všeobecné sestry, dentální hygienistky či zubní instrumentářky,“ upřesnila Gabriela Štěpányová, mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Podmínkou pro získání dotace je minimálně třicetiprocentní spoluúčast žadatele. „Ministerstvo zdravotnictví vyčlení ze státního rozpočtu přes 100 milionů korun. Do roku 2021 tak může dotaci získat až stovka žadatelů,“ doplnila Štěpányová.

Podle Faeze Alhaboubiho, předsedy Oblastní stomatologické komory Karlovarského kraje, odpovídá materiál ministerstva skutečnosti. „Možná bych k tomu přiřadil i Sokolovsko,“ upřesnil. Dotační titul ministerstva zdravotnictví vítá. „O této možnosti budeme naše členy samozřejmě informovat,“ dodal Alhaboubi.

Na Ašsku je těžké sehnat i pediatra

Dalibor Blažek, starosta Aše, potvrdil, že sehnat zubaře v Ašském výběžku je obtížný úkol. „Jakoukoliv podporu ze strany ministerstva zdravotnictví samozřejmě vítáme. Nicméně zubaři nejsou drama, které nás v současné době trápí nejvíc. Spíš je to nedostatek pediatrů, řada jich je už v důchodovém věku,“ nastínil jeden z dalších problémů Ašska Blažek.

Problém s nedostatkem zubařů ovšem řeší i v místech, která na tom jsou podle dokumentu ministerstva zdravotnictví relativně dobře. Například v Nové Roli, která jako součást Karlovarska spadá do kategorie s jen mírně zhoršenou dostupností zubařské péče, je shánění stomatologa dlouholetým problémem.

„Získat zubního lékaře do našeho města, je nadlidský úkol. Nabízíme krásnou a částečně zařízenou ordinaci za minimální nájemné. Nepřetržitě přitom inzerujeme, oslovujeme politiky i zubaře. Zatím bez odezvy,“ posteskla si na svém profilu na sociálních sítích starostka Nové Role Jitka Pokorná.

Obdobné zkušenosti mají i ve Vintířově, kde letos po čtvrtstoletí skončila zubní lékařka. Sehnat náhradu je podle starosty Jiřího Ošeckého složité, i když obec nabízí případnému zájemci pomoc. Hendikepem obce je, že současně s lékařkou přišla o kompletní vybavení zubní ordinace.

Pro získání dotace od ministerstva zdravotnictví musí zubaři splnit celou řadu podmínek. Vedle už zmiňované minimálně třicetiprocentní spoluúčasti je to například povinnost do tří let přijmout minimálně 1500 pojištěnců.

„Nedostupnost zubní péče není pouze otázkou geografického rozmístění, ale spočívá také v tom, že stomatologové neberou pojištěnce,“ vysvětlil tuto podmínku ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch.

Velmi obtížné je podle názoru ministerstva sehnat zubní lékaře ochotné ošetřovat dětské pacienty. I na to proto pamatují pravidla pro udělení státní podpory. Děti do patnácti let a senioři nad 65 let musí tvořit alespoň deset procent registrovaných pojištěnců žadatele o dotaci.

Zubař dále musí poskytovat zdravotní služby v rozsahu alespoň 35 ordinačních hodin týdně. „Udělením dotace se zaváže, že bude poskytovat služby v dané obci po dobu minimálně pěti let ode dne udělení dotace,“ dodala mluvčí ministerstva Štěpányová.