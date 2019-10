Zubařů je nedostatek. V Bohumíně mohou tisíce lidí zůstat bez péče

„Problém s nedostatkem stomatologů je v celé zemi a nevyhýbá se ani Bohumínu, kde žije 21 tisíc obyvatel. Ve městě nyní působí sedm zubních lékařů. Dvě zubařky ale ohlásily, že na konci roku odejdou do důchodu, což se dotkne asi tří tisíc pacientů,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.



Podotkl, že jedna z lékařek chtěla odejít do penze už před dvěma lety, kdy dostala výpověď z prostor průmyslového podniku, kde ordinovala. Město jí tehdy nabídlo vlastní prostory, zrekonstruovalo za 1,5 milionu korun ordinaci ve zdravotním středisku.

„Díky tomu lékařka ještě prodloužila praxi, teď ale končí definitivně. Naši ordinaci nabízíme případnému nástupci. A jednáme s její kolegyní, která také odchází do důchodu, o odkoupení modernější techniky i křesla za několik set tisíc korun, abychom mohli novému zubaři nabídnout kompletně vybavenou ordinaci,“ líčí Vícha.

O zajištění lékařské péče by se měly přednostně starat zdravotní pojišťovny. Jenže mladí lékaři nechtějí ordinovat na vesnicích ani v menších městech, a pojišťovny tak své klienty posílají do větších měst.

Mnohé radnice v kraji se proto snaží lákat lékaře vlastními silami. Například Rychvald na Karvinsku nabídl koncem roku 2017 zubaři byt a částku 1,5 milionu na vybavení. Trvalo sice delší dobu, než se našel zájemce, ale od loňského září ordinuje v Rychvaldu nová stomatoložka. Pokud by skončila do deseti let, musela by vrátit poměrnou část dotace, do pěti let celou.