Stát láká zubaře na venkov dotacemi. Na Vysočinu se jim ani tak nechce

Slyšíte jen „nebereme, nebereme“, líčí starostka Košetic Dvacet dopisů na nejrůznější ministerstva, zdravotní pojišťovny a další úřady rozeslala během roku a půl starostka Košetic na Pelhřimovsku Blanka Veletová. Žádá v nich, aby jí úřady a instituce pomohly s hledáním zubaře pro její obec. Zatím marně. Ještě před několika lety byly Košetice ležící na pomezí Vysočiny a Středočeského kraje poměrně raritou. V obci se 700 obyvateli sloužili dva stomatologové. Během několika let však náhle přišli o oba dva lékaře. „První paní doktorka zemřela a žádná náhrada za ni nepřišla. Druhá lékařka za dva roky nato odešla do důchodu. Teď jsme rok a půl zcela bez zubaře. Je to problém,“ konstatuje Veletová. Po odchodu druhé lékařky náhle přišlo o stomatologa kolem 800 pacientů. Do Košetic si totiž jezdili ošetřovat chrup lidé z širokého okolí. Následně obec oslovila různé organizace a úřady s žádostí o pomoc při hledání lékaře. „Psali jsme panu ministrovi, na kraj, na komoru, zdravotní pojišťovně a snažili se dopídit toho, kdo převezme 800 pacientů. Všichni nás posílali lidově řečeno od slepičky ke kohoutkovi a obráceně. Zubaři zkrátka nejsou,“ krčí rameny Veletová.

Od Všeobecné zdravotní pojišťovny sice Košetičtí získali seznam lékařů, kteří by měli nové pacienty nabírat, ale realita byla jiná. „Když na číslo zavoláte, slyšíte akorát nebereme, nebereme, nebereme. Ti, kteří by vás vzali, si ale nechají práci zaplatit v hotovosti,“ líčí starostka s tím, že lidé toto nechtějí akceptovat. „Argumentují tím, a není se čemu divit, že celý život si platili zdravotní pojištění. Proto by chtěli alespoň základní ošetření,“ dodává Veletová. Někteří si našli stomatologa až ve 100 kilometrů vzdálené Praze. „Další jezdí do Pelhřimova a Benešova. Pro starší obyvatele, kteří tu převažují, je však dojíždění náročné. Stále je ale hodně těch, kteří už rok a půl po odchodu poslední lékařky nemají svého zubaře,“ připomíná. Stomatology se obec snažila nalákat na různé benefity, ale bez odezvy. Pomoci by mohl nový dotační program ministerstva zdravotnictví. „Uvidíme, jaká bude reakce ze strany lékařů,“ pousmála se Blanka Veletová.