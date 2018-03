Bagristovi se při demolici zasekly nůžky, padající most ho stáhl s sebou

Událost se stala kolem sobotní páté hodiny ranní. Z kabiny převráceného stroje řidiče vyprostili spolupracovníci ještě před příjezdem hasičů a záchranářů.

„Muž se strojem spadl z výšky okolo pěti metrů. V okamžiku příjezdu záchranářů byl mimo stroj a při vědomí. Lékaři u něj však zjistili vícečetná poranění,“ informoval mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl.

Záchranáři mladému muži nasadili krční límec a přenesli ho k sanitce, kde mu podali potřebné léky. „Po dalších úkonech byl letecky přepraven na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice,“ doplnil Humpl.

Nosník zřejmě stáhl bagr s sebou

Prvotní informace hovořily o tom, že se most zřítil nedopatřením při rekonstrukci silnice. Ředitelství silnic a dálnice (ŘSD) později upřesnilo, že demolice mostu byla plánovaná a odehrávala se přesně podle připraveného projektu.

„Zkontrolovali jsme technologický postup bouracích prací a ukázalo se, že vše bylo v pořádku, a to i v okamžiku pádu stroje a pádu jednoho z nosníků. Bohužel však při pracích pravděpodobně došlo k nehodě nebo nešťastné shodě náhod,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Podle informací iDNES.cz se bagru s největší pravděpodobností zasekly pneumatické nůžky, když po kusech štípal poslední z nosníků, kterých je na podobných mostech obvykle čtyři až šest. Padající betonový nosník pak následně stroj stáhl s sebou.

„Bagr určitě stál na bezpečném místě, bezpečnostní dozor je při demolicích velmi přísný. Bylo zahájeno šetření policií i samotným zhotovitelem a bude určený viník. Zhruba od 12 hodin demolice pokračuje, na silnici pod mostem se musí nejpozději v pondělí v šest hodin ráno vrátit provoz,“ doplnil Rýdl.

Nehoda se stala na rekonstruovaném úseku dálnice, z něhož je provoz odkloněn na místní cesty, takže nezpůsobila žádné dopravní komplikace.

Most podle informací ŘSD k zemi jít musel, protože by se pod něj nevešla rozšířená silnice, budoucí dálnice D48. Práce jsou součástí modernizace více než jedenáctikilometrového úseku mezi obcemi Rybí a Rychaltice za více než dvě miliardy korun. Silnice je nyní čtyřproudová bez středového rozdělení. Hotovo má být do konce roku 2020.

„Tyto mosty bouráme se zhotoviteli zcela běžně, v rámci modernizací jsme jich se zhotoviteli demolovali už více než dvacet, naposledy minulý čtvrtek na D8 u Prahy,“ doplnil Rýdl s tím, že nejde o žádný neprobádaný segment.