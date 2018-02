Demolice hradecké ikony má zpoždění, hotel Černigov letos nepadne

Kdyby vše šlo podle představ developera, místo nejvyšší budovy Hradce Králové by v tuto chvíli už byl zcela nový čtyřhvězdičkový hotel sítě Clarion. Ale protože demoličně-stavební plány společnosti CPI se zadrhly, starý hotel Černigov nejenže stále stojí, ale bourat se určitě nezačne ani v roce 2018.



„V kalendáři nemáme přesné datum bourání, platí však čím dříve, tím lépe. Vše závisí na ostatních povolovacích procesech a bohužel nedokážeme odhadnout, jak rychle budou úřady postupovat. Nicméně nepředpokládám, že by k začátku demoličních prací došlo již letos,“ řekl Jan Burian, mluvčí developerské skupiny CPI.

Za nyní již dvouletým zpožděním oproti původním plánům podle firmy nemohou jen pomalé úřady, ale i neúspěšné pokusy o prohlášení Černigova kulturní památkou.

„Proces to zpomalilo až o několik měsíců. Všechny úřady sice samozřejmě uznaly, že zpamátnění je nesmysl, ale museli jsme čekat na verdikt, že ten dům skutečně není žádnou památkou,“ konstatoval mluvčí.

„To je lež. Kdyby to chtěli zbourat, mohli by začít okamžitě,“ upozornila však členka petičního výboru proti bourání hotelu Lenka Zídková. Odpůrci už dokonce na adresu ministerstva kultury poslali dvě žádosti o zpamátnění.

„Ministerstvo ani na naši druhou žádost nereagovalo. Zkrátka nekomunikuje,“ uvedla Zídková.

Resort kultury se však proti této interpretaci ohradil. „Ministerstvo správní řízení nezahájilo a navrhovatele vyrozumělo,“ upozornila mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková.



Odpůrci bourání sice neztratili naději a svou pozornost nyní upírají k novému ministru kultury, avšak jejich šance jsou s největší pravděpodobností minimální. Resort, který nyní vede Ilja Šmíd, totiž již své stanovisko najevo dal.

„Vyjádřil se zamítavě a v obou případech nedoporučil, aby se hotel Černigov stal kulturní památkou,“ uvedla Blanka Adámková z Národního památkového ústavu (NPÚ) v Josefově.

NPÚ sice po vzrušené debatě i uvnitř ústavu nakonec záměr prohlásit hotel chráněnou památkou podpořil, avšak nestačilo to a patrně ani stačit nemohlo. Převážil totiž demoliční výměr, který již má CPI k dispozici.

„Jestliže je už tak daleko, že má legitimní demoliční výměr, ministerstvo kultury se takovou věc zdráhá prohlásit za kulturní památku, protože ta stavba už je takzvaně odepsaná a bylo by narušeno legitimní očekávání vlastníka, který má jistotu, jak s nemovitostí může nakládat,“ vysvětlil ředitel NPÚ Jiří Balský.

S trhavinou by vše šlo rychleji

„Řízení na prohlášení hotelu Černigov za kulturní památku nebylo zahájeno. Nebyly shledány žádné nové skutečnosti pro zahájení správního řízení a žádný nový podnět či návrh nepřišel,“ doplnila Cigánková.

CPI již skutečně demoliční výměr vlastní, a přestože stále čeká na vydání územního rozhodnutí, má jasnou představu o postupu bourání. Černigov by až do základů měl zmizet za čtyři měsíce. S trhavinou by vše šlo podstatně rychleji, to však kvůli okolní zástavbě nepřipadá v úvahu.

V první etapě zmizí okna, dveře i vzduchotechnika, a jestliže až na nejvyšší podlaží nedosáhne těžká technika, do hotelu se budou muset pustit sami stavaři pouze s drobnou technikou.

Pohled z ulice S.K.Neumanna nový objekt, který bude stát na místě dnešního hotelu Černigov v Hradci Králové (9.12.2014).

Pěší zóna uvnitř komplexu budov, který bude stát na místě dnešního hotelu Černigov v Hradci Králové (9.12.2014).

Jestliže bourání Černigova začne příští rok na jaře, nový 150pokojový kongresový hotel Clarion s názvem Rieger Plaza bude stát až na konci roku 2020. Nový komplex vytvoří zázemí pro 1 400 pracovních míst, samotný hotel zaměstná 60 lidí. V podzemí vznikne 250 parkovacích míst a dominantou bude 38 metrů vysoká věž.

„Zatím nebyl důvod projekt jakkoli měnit, protože nikdo nic nenamítal, odnikud nepřicházejí žádné negativní komentáře nebo dokonce výzvy ke změnám. Jsme si jistí, že je to vizuálně zajímavý projekt, který neruší žádnými parametry a vytváří poměrně velkorysý veřejný prostor ve vnitrobloku i před hotelem. Projekt pokračuje poklidně, ale zároveň zdlouhavě,“ postěžoval si Burian na rychlost úřadů.