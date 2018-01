VIDEO: Lanovka bude, věří v brněnské zoo. Opravy začnou letos parkovištěm

Nový vstup do zoo bude při ulicích Ondrova a Rekreační, o kus dál než ten stávající. Návštěvníci přijíždějící autem tam v budoucnu zaparkují pohodlně v podzemních garážích, odkud následně vyjedou výtahem k pokladně v nové budově a po lávce přejdou nad silnicí do areálu.

„Na konci loňského roku jsme dokončili demolici rozpadající se zástavby, likusových domů, v niž v minulosti měla zázemí jedna z kateder VUT. Je to zplanýrované a připravené na zahájení prací,“ sdělil iDNES.cz ředitel brněnské zoologické zahrady Martin Hovorka.

Už letos by upravená plocha měla sloužit jako provizorní parkoviště. „V největších špičkách se tam už letos bude moci parkovat. Předpokládám, že se lidé s teplem přijdou podívat na čerstvá lvíčata a loni narozené malé levharty. Akorát plochu ještě po zimě převálcujeme, aby tam auta nezapadla,“ doplnil.

Ještě letos hodlá vedení zoo požádat o územní rozhodnutí pro první etapu prací. „Pokud letos získáme všechna povolení, mohli bychom v ideálním případě v následujícím roce začít stavět podzemní parkoviště a vstup. Tyto stavby nespadají do laciných expozic za pár milionů, jsou to vyšší investice a město musí schválit uvolnění prostředků,“ objasnil ředitel.

Dokončení podzemních garáží podle něj kvůli technologickým postupům potrvá od zahájení prací přibližně dva roky.

Lanovka je hned po vstupu a parkovišti priorita

Na architektonické studii obnovy zoo, jejíž vizualizaci si můžete prohlédnout na videu, se v uplynulých letech podílely dvě architektonické kanceláře. Brněnský Archdesign si vzal na starosti vstupní budovu s přechodem, akváriem a parkování, pražský Atelier A řešil lanovku a nové expozice.

Kancelář architekta města Brna (KAM) letos plánuje vypsat architektonickou soutěž. Vítězi, tedy budoucímu projektantovi, následně investor zadá zpracování všech fází projektu. Zda bude soutěž mezinárodní, kancelář zatím neupřesnila.

„Přesné rozložení nákladů na jednotlivé objekty zatím neznáme, není ještě jasná celková výše nákladů, ta je přímo závislá na výsledku soutěže,“ sdělila mluvčí KAM Vanda Nováková. Projekt pro vstupní areál a podzemní garáže už přitom existoval, brněnská městská část Kníničky, pod níž zahrada spadá, však měla problém s rozsahem parkovací plochy.

Práce budou postupovat na etapy, první s výstavbou garáží a vstupní budovy podle předběžných propočtů vyjde zhruba na 490 milionů. Horská dráha, která povede z nové vesničky Klondike do nejvyššího bodu areálu u Africké vesnice, zvládne přepravit tisíc lidí za hodinu.

„S nápadem na lanovku jsme přišli před sedmi lety, stavba vyjde zhruba na 20 milionů korun a není složitá. Je nutné udělat jen kotevní patky, do kterých se usadí trubka, po níž pak vozíky jezdí nahoru. Je to priorita hned po parkovišti a novém vstupu, chceme lidem usnadnit vstup do celé zahrady. V další fázi bychom dostavovali postupně jednotlivé expozice,“ doplnil Hovorka.

Z lodě bude výhled na medvědy i mrože

Až se podaří vyřešit všechny praktické záležitosti, chce vedení zoo mezi arktické expozice usadit obří ztroskotanou loď. „Z podpalubí by se dívalo do obnovených expozic tuleňů, mrožů a ledních medvědů. Bude však záležet na penězích,“ podotkl ředitel zoo.

Ve vstupní budově by také v budoucnu mělo být akvárium se slanou vodou, žraloky, želvami a dalšími tvory za zhruba 300 milionů korun. „Akvárium bychom rádi, ale jsou obecně poměrně dost drahá, takže by na něj byly prostory v budově připravené, ale zpočátku by z toho mohl byt například sál na kino a různě aktivity, než se to podaří uskutečnit,“ doplnil.

K vybudování nového vstupního objektu s parkovištěm je v současné době zpracováván investiční záměr. „Po jeho schválení městskou radou bude v závislosti na objemu peněz vyčleněných na tuto akci v rozpočtu města Brna zahájena realizace. Na rok 2018 jsou vyčleněny čtyři miliony korun na zahájení zpracování projektové dokumentace, které potrvá nejméně dva roky,“ sdělil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Uskutečnění první etapy stavby za skoro půl miliardy, případně její etapizace, a termíny dalších investic v areálu zoologické zahrady, jako je lanovka a nové expozice, budou podle vyjádření brněnského mluvčího vycházet až z dalších rozhodnutí politiků.