Vzácné medvídě ze zlínské zoo už dovádí venku a vozí se na máminých zádech

Půlroční sameček se hned po vypuštění do venkovního výběhu stal atrakcí. V prostoru v asijské oblasti zahrady je společně s matkou každý den zhruba do 14 hodin, poté je střídá samec.

„Medvídě přichází na svět velmi malé, jeho porodní váha se pohybuje kolem 400 gramů, je slepé a takřka bez srsti. Šestiletá samice Saraswathi se ale projevila jako skvělá matka, o mládě od prvních okamžiků příkladně pečovala,“ upozornila mluvčí zlínské zoo Romana Bujáčková.

Rodičovský pár, šestiletého samce Druva a stejně starou samici Saraswathi, zlínská zoo získala v roce 2015 z indické Zoo Mysore. Po téměř 30 letech se tak ve Zlíně podařilo obnovit chov tohoto nápadného medvěda.

Medvědi pyskatí patří mezi vzácně chovaná zvířata, v celé Evropě je objevíme pouze v sedmi zoo.

„Udělali jsme vše pro to, abychom medvědům vytvořili co nejlepší podmínky k chovu. A doufali jsme, že jednou skutečně přispějí k oživení současné nepříliš zdravé evropské populace medvědů pyskatých. Ta nyní čítá pouze osmnáct jedinců. Je to jedinečný pocit, když se váš chovatelský sen naplní,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský.

Zatímco první čtyři měsíce života sameček pobýval společně se svou matkou v zázemí, nyní již prozkoumává celý rozlehlý výběh.

Jakmile se unaví, vyšplhá na záda samice, pevně se chytne dlouhých hřbetních chlupů a nechá se vozit.

„Vše nasvědčuje tomu, že sameček zdárně prospívá a je ve skvělé kondici. Chovatelé nyní jeho váhu odhadují kolem patnácti kilogramů. Kromě mateřského mléka si již také pochutnává na ovoci, například žlutém melounu, hroznech, kiwi a jablkách, dostává i hmyz a speciální směs, kterou tvoří vařená zelenina, vařená vejce a granule pro hmyzožravce,“ doplnil ředitel Horský.

Medvěd pyskatý patří mezi výrazné druhy medvědů díky své huňaté srsti a dlouhým chlupům na uších, krku a plecích. Ve volné přírodě se živí hlavně mravenci, termity a ovocem. Potravu hledá výhradně čichem, má totiž špatný zrak a velmi špatný sluch.

„Hnízda hmyzu otvírá dlouhými osmicentimetrovými drápy na předních nohách. Při jídle přitiskne čenich k otvoru, zavře nozdry, jazyk stočí do úzké ruličky a hmyz nasaje mezerou mezi chybějícími předními řezáky. Při tomto nasávání vydává hlasitý zvuk připomínající hučení vysavače,“ popsala mluvčí zoo.

Délka těla se u dospělých zvířat pohybuje od 1,5 do 1,8 metru, hmotnost pak od 100 až do 140 kilogramů. Jsou to samotáři, zvířata se stýkají pouze v období rozmnožování. Mládě přichází na svět po sedmiměsíční březosti, se samicí zůstává až do tří let věku.

„Naše mládě zůstane ve zlínské zoo minimálně dva a půl roku. Poté mu společně s koordinátorem chovu medvědů pyskatých najdeme nový domov v některé evropské nebo světové zoo,“ předpokládá Horský.

Domovinou medvědů pyskatých jsou lesy v Indii, Nepálu, Bangladéši a Ceylonu. Populace zvířat ve volné přírodě se odhaduje kolem 10 tisíc jedinců. Jejich početní stavy neustále klesají kvůli ničení životního prostředí a lovu pro údajně léčivé části těla.