Ústecká zoo je na tom bídně a hrozí jí, že nebude chovat vzácná zvířata

V generelu Končel vyjmenovává, co vše je v zahradě špatně a je potřeba to změnit. Zároveň upozorňuje, že stav objektů, infrastruktury a sítí bude podle všeho rozvoj zoo ještě dlouho brzdit, protože není možné stavět nové prostory bez toho, aby se daly do pořádku ty stávající.



„Některá nutná opatření se přitom jeví být velmi nákladná, například generální oprava střechy a ventilačního systému pavilonu šelem, opravy a modernizace elektrorozvodů, kanalizace a jiných inženýrských sítí, obměna prvků systému vytápění geotermální vodou, oprava či renovace cestní sítě anebo výměna či modernizace oplocení výběhů,“ uvádí ředitel v dokumentu.

Většina pavilonů vznikala nahodile v průběhu 70. a 80. let a pro dnešní chov jsou už nevyhovující. Podle Končela může kvůli tomu zahrada přijít o chov některých ikonických druhů zvířat.

„Již dnes jsou druhy, u nichž zoo nemá nárok na přísun nových perspektivních jedinců a pokračování svého zapojení do mezinárodních programů chovu. Jedná se o nosorožce tuponosé, orangutany bornejské a slony indické,“ popisuje dále ředitel.

V rozpočtu letos nic pro zahradu není

Už v roce 2014 zoo neuspěla po úhynu lachtana Moritze s žádostí o poskytnutí nových jedinců. Z expozice lachtanů nakonec vybudovala ubikaci pro deset tučňáků brýlových, které chová od konce loňského roku.

Přestavba zhruba za 8 milionů korun byla největší investiční akcí zahrady za posledních 10 let. V letošním rozpočtu města na špatný stav zoo žádné peníze vyčleněné nejsou.

MF DNES se na magistrát obrátila s dotazem, zda a jaké investice do oprav na základě generelu přichystá. „Stav a investice budeme řešit, jakmile budeme mít hotové oponentské posudky,“ odpověděla bez dalších podrobností mluvčí radnice Romana Macová.

Oponentní posudky si město nechává zpracovat právě na Končelův generel. Kdy budou hotové a kdy dokument projednají zastupitelé, město také neuvedlo.

Vyjma současného stavu se generel zabývá i možným rozvojem zoologické zahrady v budoucnu s přesahem do roku 2035. Zmiňuje třeba, že kromě nevyhovujícího stavu zoo trápí i chybějící parkoviště pro návštěvníky.