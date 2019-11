V pražské zoo staví nový pavilon goril, ve starém je ohrožují povodně

„Příprava stavby nového pavilonu goril trvala bohužel především kvůli negativnímu postoji městské části Praha – Troja velmi dlouho, ale konečně jsme mohli začít,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Poděkoval zřizovateli pražské zoo i všem těm, kteří přispěli na povodňové konto.

Slavnosti se zúčastnil také náměstek primátora hlavního města Prahy Petr Hlubček. „Gorila nížinná patří mezi nejohroženější zvířata na světě, avšak naše zoo je v jejich chovu velice úspěšná. Proto jsme se rozhodli postavit našim gorilám nový domov, kde se budou cítit dobře a hlavně, kde budou v bezpečí před rozvodněnou Vltavou,“ uvedl. Dodal, že věří, že nový pavilon bude chloubou celé republiky.



„Po tom, co jsem si tady všechno vyslechla, a poté, co už jsem navštívila gorily, hlavně Richarda, tak mi to dělá velikou radost. Ale hrubá stavba potrvá 700 dnů, no tak ráda bych se toho dožila,“ zavtipkovala herečka Iva Janžurová, která se akce zúčastnila. „Je krásné, kolik styčných bodů člověk nalezne, když gorily pozoruje. Jsou to téměř naši spoluobčané,“ dodala.

Pavilon pod usedlostí Sklenářka bude zapuštěn do okolního terénu a obsypán vytěženou zeminou. Součástí pavilonu bude také venkovní amfiteátr se schody, na které se návštěvníci budou moci posadit, či výstava informující o mizejících deštných pralesích.

Návštěvníci budou moci shlédnout také projekci ve speciální místnosti, stylizované do podoby africké školy. Hlavní prostor pak má být koncipován tak, aby navodil atmosféru zšeřelého pralesa. Uprostřed pak budou dvě prosluněné mýtiny s gorilami.