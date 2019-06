Zákony dovolují chovat lva v obýváku, říká majitelka Zoo Na Hrádečku

Tomu, že se ještě před třicítkou stane majitelkou vlastní zoologické zahrady, by jako malá neuvěřila, i když vždy milovala vše živé. Chovatelská vášeň se postupně rozrostla na deset hektarů i díky společnému koníčku s manželem.

„Všechno začalo před 13 lety, když jsme se potkali. On byl tenkrát dva roky rozvedený, já měla rok před maturitou. Přes inzerci jsem prodávala odchov svých žab, manžel se ozval, že by si je chtěl koupit. Pak jsme spolu jeli na expediční dovolenou ještě jako přátelé a už jsme se vrátili jako pár. Takže to začalo u žab a náš společný koníček přerostl v tohle,“ ukazuje kolem sebe žena, která vystudovala chov cizokrajných zvířat a biologii.

Všechno budují postupně, podle momentálního stavu peněz na účtu. „My se nechceme zadlužovat, takže všecko, co tu máme, jsme pořídili z vlastní kapsy. Když máme peníze, stavíme, když nemáme, tak ne. Známe subjekty, které na dotacích či půjčkách zkrachovaly. Touto cestou nechceme jít, chceme vědět, že zabezpečíme zaměstnance, zvířata a že nemáme dluhy,“ zdůraznila Albrecht Lišková.

Zoo má stále dostatek prostoru se rozšiřovat. „Doděláváme pro návštěvníky vyhlídky u lvů a hyen. Nově jsme postavili konstrukci voliéry pro zvířata. Rádi bychom se zapojili do záchranného programu, ale ještě nemáme vybraný druh, proto je zatím stavba pozastavená. V horní části zahrady je ještě velký výběh, který bude pro africké kopytníky – antilopy, zebry,“ nastínila plány.

Největší smysl vidí v šíření osvěty, a proto chce v areálu vybudovat i celoroční centrum pro školní edukaci. „Jeden z hlavních cílů zoologických zahrad má být vzdělávání veřejnosti. O to my se snažíme od našich začátků a k tomu by mi napomohlo i zázemí pro veřejnost, pro děti. Ráda jim předávám to, co je můj životní cíl a co si myslím, že by ve vztahu k přírodě měly mít. Chtěli bychom i celoroční kroužek, protože je hodně dětí, které to sem každoročně táhne na příměstské tábory a vracejí se,“ uvedla.

Velký důraz klade na úpravu legislativy, aby se nemohlo stát, že se ve volné přírodě pohybuje velká kočkovitá šelma, zřejmě puma americká, k níž se žádný chovatel nehlásí.

„Já se tomu nedivím. Zákony v Česku jsou benevolentní, my jako zoologické zahrady pořád apelujeme na nějakou změnu, ale stejně ani po letech se nic nestalo. V současnosti se změna zákonů projednává a naše zoo byla nominována do pracovní skupiny zabývající se těmito změnami,“ podotkla Albrecht Lišková.

Odborníci se zasazují o to, aby ne každý si mohl pořídit velkou šelmu. „My jsme se setkali s chovatelskými zařízeními, ve kterých byla zvířata v nevhodných podmínkách a některá tam i uhynula. Byly to případy, které řešila krajská veterinární správa roky, ale kvůli našim zákonům s tím nemohla nic dělat,“ povzdychla si

Žádný dospělý neudrží lva nebo tygra na vodítku

Zvířat z některých zařízení se Zoo Na Hrádečku ujala. „Máme tady hyeny ze soukromého chovu a taky dva lvy, kteří jsou z kauzy, která se řeší mnoho let. Pán tam má v neschválených podmínkách zvířata na malém prostoru a v nepořádku. Hyeny skvrnité jsou zajímavá zvířata, která zoologické zahrady moc nechovají, i proto jsme do toho šli a dočkali jsme se již dvakrát odchovu,“ vysvětlila chovatelka. Lvy neplánuje zoo rozmnožovat, jelikož se jedná o nepodložený poddruh.

Podmínky pro chov zvířat vyžadujících zvláštní péči jsou stejné pro licencované zoologické zahrady i privátní chovatele. „V Čechách je velký problém, že velké šelmy si může pořídit kdekdo. Když si najdete inzerát na internetu, že někdo prodává lva, tak si pro něj můžete zajet. I když ho budete mít v obýváku, tak naše zákony jsou tak nedostačující, že vám na to úřady pomalu nemohou nic říct a aktivně tuto situaci vyřešit,“ podotkla majitelka zoo.

Zdůraznila, že rozhodně nejsou pro striktní zákaz chovu čehokoliv, ale je potřeba stanovit jasný řád. Češi podle ní patří mezi chovateli mezi světovou špičku a mnohé zoologické zahrady mají zvířata ze soukromých odchovů.

Na druhé straně ovšem existují nezodpovědní majitelé šelem. „V Čechách najdete chovatele, kteří chodí se lvy, pumami, tygry na vodítku či provozují mazlící koutky s šelmami. Což je samozřejmě špatně. Žádná dospělá sebesilnější osoba neudrží dospělého lva nebo tygra na vodítku a jsou to zvířata, která mohou kdykoliv zaútočit a ošklivě zranit či usmrtit,“ upozornila Romana Albrecht Lišková.