Jihlavská zoo se stala největším světovým chovatelem záludných velemyší

Na první pohled svou hustou a huňatou srstí připomínají roztomilé medvídky koala a díky své černé masce kolem očí dokonce malé pandy. Ale pozor, zdání klame. Tato zvířata mohou být pěkně záludná.

„Umí vyskočit až půl metru do výšky, brání se dlouhými a ostrými drápy a také pěkně koušou. Pohladit se nenechají,“ vypráví jejich chovatelka z jihlavské zoologické zahrady Marie Obrdlíková.

Sama má už dvě nepříjemné zkušenosti s jejich kousnutím. „Stalo se to při čištění jejich boxu, kdy jsem neodhadla vzdálenost. Vyskočila po mě a kousla do ramene a do ruky,“ líčí a zároveň jedním dechem dodává, že velemyši obláčkové nejsou útočné, nicméně si umí razantně bránit svůj prostor.

Jihlavská zoologická zahrada patří k velmi úspěšných chovatelům těchto vzácných zvířat pocházejících z Filipín. Společně s Pražskou zoo je chová od roku 2008. Jen o fous jihlavské zoo v roce 2008 uteklo republikové prvenství v odchovu, které nakonec získala Praha.

Nicméně za deset let, co tito hlodavci v Jihlavě žijí, má zoo podle mluvčího Martina Maláče největší chov velemyší obláčkových mimo jejich domovské Filipíny. Zoologickou zahradou za tu dobu prošlo 80 jedinců.

Milují jitrocel, batáty a topinambury, nepohrdnou ani sarančaty

Momentálně v Jihlavě chovají 17 těchto hlodavců, včetně současných pěti mláďat. Ta pak míří do všech koutů světa. „Nejdál od nás putovala do zoo v Bronxu v USA, dále například do Jeruzaléma, Moskvy a Rigy,“ vypočítává Maláč.

Základ jejich stravy v jihlavské zoo tvoří batáty, jablka, hrozny, banány a čínské zelí. „K tomu jim dáváme v létě hodně trávy. Mají velmi rádi jitrocel a dále větve. Preferují maliník, ale mají rádi i kaštan nebo jasan. Sladkého ovoce dáváme jenom malinko - třeba dvě kuličky hroznů na hlavu, aby nám neztloustli,“ usmívá se.

Nejrychleji prý zmizí tráva a větve. Milují také batáty i topinambury. „Jednou týdně jim dodáváme i sarančata a šváby. To také rychle mizí,“ dodává Obrdlíková.

Velemyši obláčkové mohou vážit 2 až 2,5 kilogramů a dosahují délky 60 až 90 centimetrů, přičemž velkou část tvoří dlouhý ocas. Žijí v korunách stromů a v dutinách si staví hnízda.