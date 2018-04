Do vyřešení záhady tygřích mláďat zůstane pavilon o víkendech zavřený

Dandys se vrátí do Brna Zoo Jihlava vrátí v pátek do brněnské zahrady samce tygra sumaterského Dandyse. V Jihlavě byl od loňského října. Se samicí Cintou zplodil dvě mláďata, která se narodila v březnu. „Musel by být stejně po dobu asi dvou let od koťat i od Cinty oddělený, takže nastal čas, aby využil svoje zkušenosti a vrátil se zpátky,“ uvedla ředitelka jihlavské zoo Eliška Kubíková. Obě zařízení se podle mluvčí brněnské zahrady Gabriely Tomčíkové potýkají v případě tygrů s chovatelskými obtížemi. Chovatelé doufají, že díky úspěšnému spáření s Cintou získal tygr zkušenosti, které mu pomohou, až vrátí do brněnské zoo k samici Satu. Dandys se narodil v roce 2012 ve varšavské zoo. V Brně, kde se prozatím otcem nestal, je od roku 2014. (čtk)