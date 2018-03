Tygřice porodila. Zoo raději nechala zavřít pavilon a zastavit stavbu

„Porody se u těchto šelem zpravidla odehrávají v noci, Cinta však ještě ráno tlačila. Později ošetřovatelé hlásili, že se z porodního boxu ozývá mňoukání. V tuto chvíli ani nevíme, zda porodila jedno, či více mláďat. Nechceme je zbytečně rušit. Necháváme matku v klidu, aby si na novou situaci zvykla,“ říkal odpoledne zoolog Jan Vašák.

Pro návštěvníky je proto pavilon šelem až do odvolání zcela uzavřený. „Přerušili jsme stavební práce na opravě dřevěného hrazení, vypnuly automaty na kávu a dokonce jsme vyhnali i zahradníky, kteří pracovali v okolí šelmince,“ popsal Vašák nezbytná opatření.

Jihlavští chovatelé teď sice prožívají velkou radost z narození mláděte (nebo mláďat) tygra sumaterského, ale na druhou stranu krotí přehnaný optimismus.

„Všechno je otevřené. Nevíme, jak se Cinta jako nezkušená prvorodička bude chovat. Je dokonce možné, že mláďata sežere. Netušíme, zda bude mít dostatek mateřského mléka. A v tuto chvíli ani nevíme, zda jsou mláďata životaschopná,“ podotkl Vašák.

Otcem kotěte či koťat je samec Dandys, který byl do Jihlavy díky vstřícnosti brněnské zoo zapůjčen loni na podzim. Obě zvířata v sobě od začátku našla zalíbení.

Ať už to tedy s mláďaty dopadne jakkoli, hlavním cílem zoologů bylo dostat obě dvě zvířata do reprodukce, což se podařilo. Pro Cintu to je první porod, Dandys zase získal zkušenosti s pářením a lépe by si tak mohl poradit s brněnskou samicí, která ho dosud odmítala.