V jihlavské zoo uhynul plachý žirafí samec Manu, podlehl střevním potížím

O úmrtí jedné ze svých ikon informovala zoologická zahrada na svém Facebooku. „Přesnou příčinu úmrtí neznáme. Více informací budeme mít po dokončení pitvy a po obdržení výsledků veterinárních testů,“ uvedl mluvčí zahrady Martin Maláč s tím, že výsledky pitvy by mohly být do jednoho až dvou týdnů.



„Bohužel, i taková věc patří k činnosti zoologických zahrad a je nutné uvědomit si, že i smrt je součástí života,“ dodal mluvčí.

Manu začal mít střevní potíže ve čtvrtek dopoledne, objevil se silný průjem. V pátek ho chovatelé odvedli do kóje. „Několikrát ho navštívil veterinář, nasadil mu dietu i antibiotika. I přes to Manu v pátek večer zemřel,“ popsal Maláč.

V takzvané Africké savaně chovala zoologická zahrada tři žirafí samce. Do Jihlavy přišli v roce 2010. Tři žirafí kluci se okamžitě stali největší atrakcí zahrady, rychle si získali oblibu návštěvníků.

Ostatní zvířata ve výběhu jsou v pořádku, o infekci zřejmě nejde

Zuberiho, Paula a Manua, jak se zvířata jmenují, zoo získala z Belgie, Německa a konkrétně uhynulý kus pochází z Ostravy. Ostatní samci jsou podle Maláče v pořádku, stejně tak antilopy, které s žirafami sdílí stejný výběh. „Tudíž by to nemělo být nic infekčního,“ domnívá se Maláč.

Protože žirafy žijí harémovým způsobem života a rodí se přibližně stejný počet samic a samců, ulevila jejich pořízením jihlavská zoo ostatním zahradám. O doplnění chovu zoo zatím neuvažuje. „Samice nepřipadá v úvahu, to by se o ní Zuberi a Paul porvali. A kdybychom staršího samce nasadili mezi dva kluky, kteří se znají od mládí, také by to vyvolalo problémy,“ vysvětluje mluvčí.

Chovatelé se nyní snaží ostatním dvěma samců vytvořit naprosto stejné podmínky k životu, jaké měli před úmrtím Manua. Aby si nešťastnou událost co nejméně připomínali. I žirafy jsou citliví tvorové, kteří úmrtí svého parťáka těžce nesli. „Byla to skupina, byli na sebe zvyklí. O víkendu byli Zuberi i Paul hodně ve stresu, byli neklidní,“ konstatoval Martin Maláč.

Byl lekavý víc, než je na žirafy obvyklé. V mládí dostal výprask

Podle chovatelů byl Manu typickou žirafou. Byl lekavý ještě víc, než je na tento druh obvyklé. Do šarvátek s kamarády Zuberim a Paulem se raději nemíchal a vždy stál kousek opodál. Mohla za to zřejmě skutečnost, že ve své rodné skupině dostal „výprask“ od svého otce, který jej narazil na plot.

„Paul, když s ním pěkně cloumala puberta, nám tady Manua málem umlátil. Ze začátku to byly jen hrátky, ale pak už to nabývalo na intenzitě a museli jsme je od sebe na čas oddělit,“ popisoval před rokem chovatel Martin Slepica.

„Přitom Manu byl daleko větší, silnější a měl by mít navrch. Pavlík ale zjistil, že na něj má, a využívá toho. Trochu nám Manua psychicky šikanoval,“ dodal.

Že se Manu choval jako pravá a velmi plachá žirafa, potvrdil krátce po jejich příjezdu i vedoucí zoologického oddělení zahrady Jan Vašák. „Zatím do výběhu ze dvorku jen nakoukl,“ popisoval po měsíci pobytu zvířat v Jihlavě.

Žirafy se v lidské péči dožívají obvykle okolo 25 až 35 let. Manuovi bylo jen osm. I proto bylo jeho úmrtí nečekané i poměrně neobvyklé. „Byl to teprve odrostlejší puberťák,“ podotkl Martin Maláč.