Jihlavská zoo bude mít nového ředitele, v bývalé Modetě chce akvárium

Vašák byl vítězem výběrového řízení, kterého se zúčastnila pětice uchazečů. O tom nejvhodnějším z nich rozhodovala patnáctičlenná komise.

„Pan Vašák u komise poměrně jednoznačně vyhrál. Rada města se rozhodla její verdikt téměř jednohlasně respektovat,“ informoval o jmenování primátor Rudolf Chloupek.

Budoucí ředitel nechce v zoo zavádět žádné převratné novinky.

„Rozhodně nečekejte revoluci. Pracuji v zoo už dlouho a nemyslím si, že by dramatické změny instituci typu zoologická zahrada prospěly,“ říká ke jmenování Jan Vašák.

Nezávislý pavilon s akváriem by zvýšil návštěvnost v zimě

Jedním ze zásadních bodů výběrového řízení byla podle náměstka primátora Vratislava Výborného představa uchazečů o využití areálu bývalé továrny Modeta, kterou město pro rozvoj zoo před časem koupilo.

„Mou osobní představou je, že by tam mohl vzniknout samostatný, soběstačný a nezávislý pavilon ve stylu Akvária Berlín. Ten je neuvěřitelně ekonomicky úspěšný. Nám by zároveň pomohl zvednout návštěvnost v zimních měsících, která oproti těm letním pokulhává,“ nabízí svou vizi.

Přesto, že by byl objekt součástí zoo, platilo by se zvláštní vstupné a lidé by měli na výběr, zda navštíví jenom tento areál, nebo zoo, či obojí. „Myšlenka je taková, že návštěvník by mohl v tomto objektu strávit celý den v teple, dívat se přitom na vnitřní expozice zvířat nebo zajít do restaurace. K dispozici by tam měli lidé veškerý servis,“ vysvětluje.

Pohled ředitelky „To, že pan Vašák vyhraje, jsem víceméně předpokládala. Myslím, že to je dobrá volba. Pan Vašák zoo dobře zná a myslím, že přechod bude velmi pozvolný. Poradila bych mu, aby využil a rozvíjel silné stránky neboli specifika, která jihlavská zoo má, tedy to, co ji činí přitažlivou. Aby při vší úctě k úsilí o záchranu živočišných druhů vnímal, že zoo je zde i pro lidi, a nepodceňoval důležitou úlohu vzdělávání.“ - Eliška Kubíková, odcházející ředitelka Zoo Jihlava

Zásadní změny v koncepci zoo nebo ve skladbě zvířat neplánuje.

„Pokud ano, tak budou velmi měkké. Naše zoo byla dříve zaměřena na plazy, primáty a kočkovité šelmy. Teď se postupně přebudovala na geografický koncept, aniž by se výrazně vychýlila od předchozí specializace. Ale druhově nám například ubyli někteří primáti. Tak například ty bych k nám rád vrátil,“ dodává.

V zoologické zahradě Vašák začínal na civilní službě. Už zůstal

Čtyřiačtyřicetiletý Jan Vašák zná jihlavskou zoologickou zahradu velmi dobře. Na různých pozicích v ní působí nepřetržitě už 26 let.

„Asi ode mě řada lidí očekávala, že se do výběrového řízení přihlásím. Po dlouhých letech je potřeba nový impulz. Říkal jsem si, že v mém věku už zkrátka nazrál čas, abych to zkusil,“ řekl ke své kandidatuře.

V zoologické zahradě začínal v roce 1992 v rámci civilní služby. Posléze se stal zaměstnancem a jako chovatel nejprve působil u kopytníků a v roce 1998 přešel k šelmám. Poté pracoval na pozici kurátora šelem a v roce 2009 začal šéfovat zoologickému útvaru.

Při práci vystudoval bakalářský studijní program se specializací chovatel - živočišná produkce v Praze. Zemědělským inženýrem se stal v roce 2009 na Mendlově univerzitě v Brně.

V ředitelském křesle nahradí Elišku Kubíkovou, která se rozhodla na svůj post rezignovat vloni na podzim.

„Vše má svůj čas. Cítím, že bych měla zvolnit tempo. Asi bych se těžko smiřovala s tím, že už nebudu lepší, ať už podle svého mínění, nebo mínění jiných. Nakonec - odejít včas se považuje za umění,“ řekla před časem ke své rezignaci.

Předloni zoo poprvé v historii navštívilo více než 300 tisíc lidí

Jihlavská zoologická zahrada patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším turistickým cílům na Vysočině.

Rekordní rok zažila v roce 2016, kdy poprvé ve své šedesátileté historii překročila hranici 300 tisíc návštěvníků. Do zahrady tehdy zavítalo 334 543 návštěvníků. Město ročně na provoz zahrady přispívá částkou 16 milionů korun.

V posledních osmi letech zažila zahrada velký stavební boom. V roce 2011 se začalo pracovat na projektu Zoo pěti kontinentů. Ve volném prostoru mezi novým vstupem a původní částí zahrady vznikaly úplně nové pavilony - Australská farma, Africká savana a expozice afrických primátů a hyen. V centru zahrady vyrostl Asijský pavilon a nakonec i technicky i finančně nejnáročnější - Tropický pavilon.