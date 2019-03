Lední medvědi v brněnské zoo dostanou hlubší bazén, Cora nového nápadníka

Zoo v první řadě zvětší odstavný výběh. „Tam se poté přesune medvědice Cora. Následovat bude úprava hlavní expozice,“ přiblížil ředitel zahrady Martin Hovorka.

Bazén v hlavním výběhu bude nově hluboký přes dva metry. Zdi dělníci ošetří speciálním nanonátěrem pro snadnou údržbu a delší životnost a zkrášlí je malba v podobě ledovce.

Přibližně milionová rekonstrukce má být hotová příští rok. Její součástí se stane také nová vyhlídka v levé části, díky níž se návštěvníci dostanou k výběhu i ze strany.

Současně s úpravami vyjednává zoo také o nápadníkovi pro Coru, její dosavadní partner Umca totiž na podzim uhynul.

„Příjezd nového samce by teď znamenal přerušení chovu medvědů kamčatských, do jejichž expozice bychom museli lední medvědy přesunout. A to nechceme,“ vysvětlil Hovorka.

Nový medvěd by tak do Brna mohl přijet na podzim nebo v zimě.

„Uvidíme, zda zůstane natrvalo, nebo si ho jen půjčíme na páření. Stále nám patří také medvědice Noria, která odjela do zoo v Rostocku. Pokud bychom k ní sehnali mladého samce, mohla by se vrátit a měli bychom nový chovný pár,“ nastínil ředitel další možnosti, jak v Brně chov oblíbených ledních medvědů udržet.

Loď, lanovka i podzemní parkoviště za 750 milionů

Letošní úpravy medvědince jsou však jen dílčí v porovnání s tím, co zoo plánuje.

„V současné době se připravují dokumenty pro územní rozhodnutí na vybudování nového vchodu s podzemními garážemi, lanovky na Mniší horu a expozice Arktida pro medvědy, mrože a tuleně. Náklady odhadujeme na 750 milionů korun a půjde o jednu z našich největších investic. Hotovo by mohlo být do tří let od územního rozhodnutí,“ uvedl Hovorka.

V arktické expozici bude usazená obří ztroskotaná loď a z jejího podpalubí se návštěvníci podívají do obnovených expozic. Medvědi dostanou tři výběhy – místo současných jeden velký s opraveným bazénem, druhý u hlavního vstupu a třetí záložní.

Nicméně teď je v zoo pouze dvacetiletá medvědice. Přestože si ošetřovatelé mysleli, že medvědí pár stihl počít mláďata, samice nakonec březí nebyla. Vzhledem k tomu, že Cořina babička ještě loni porodila, má však podle Hovorky brněnská medvědice – matka už pěti potomků – dobré genetické předpoklady. Zoo tak počítá s tím, že s novým samcem přivede na svět další mláďata.