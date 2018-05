Parkovací zóny v Praze praskají ve švech, někde je více karet než míst

Nedostatek prostoru pro parkování potvrzuje podrobná studie odborníků Fakulty dopravní ČVUT.



V parkovištích P+R zastaví jen jedno procento vozů mířících do Prahy, říká nová studie. Podle nich do metropole po hlavních komunikacích přijede každý pracovní den průměrně 318 500 osobních aut, z toho pravidelně jich sem míří na 75 tisíc. Do širšího centra jich denně zajede 217 500, vyplývá z materiálů ČVUT.



Takto vysokým cifrám ovšem zdaleka neodpovídají parkovací kapacity. Například na šestnáct záchytných parkovišť P+R umístěných především na okrajích hlavního města se vtěsná pouze 3,5 tisíce aut. To znamená, že dokážou zachytit pouze jedno procento vozidel mířících dále do Prahy.



„Nedostatek je zřejmý. Z praxe ze zahraničí víme, že záchytná parkoviště mají pokrýt 30 až 50 procent přijíždějících aut,“ vysvětluje spoluautor projektu Josef Kocourek z ČVUT.



Málo míst v zónách

Složité situaci nezvládá příliš čelit ani systém zón placeného stání, který funguje v celém širším centru Prahy. Nabízí téměř 90 tisíc míst, z toho dvě třetiny jsou vyhrazeny pro rezidenty a zbytek tvoří smíšená a výhradně návštěvnická stání. Jenže to je zoufale málo.

Parkování a Pražané Alespoň občas má problém zaparkovat 88 procent pražských řidičů.

pražských řidičů. Celkem 83 procent řidičů přiznalo, že už někdy přišlo na schůzku pozdě, protože nemohli zaparkovat.

Parkování někdy trvalo déle než samotná cesta 82 procentům respondentů.

Pražané stráví parkováním ve městě přibližně 15 minut denně.

ve městě přibližně Přesně 31 procentům rezidentů se podle průzkumu pravidelně nedaří zaparkovat v modrých zónách, přestože mají platné parkovací oprávnění. Obcházet systém parkovacích zón se už pokusilo 15 procent dotázaných. Průzkum provedla agentura STEM/MARK na vzorku 585 osob.

A místa nechybějí jen přespolním řidičům, problém zaparkovat mají právě i rezidenti ve „svých“ modrých zónách. Například v Praze 7 je vydáno o 859 parkovacích oprávnění pro místní obyvatele více, než je míst k dispozici.

„Možnosti městské části navyšovat počet parkovacích míst jsou především z důvodu velké nákladnosti a nedostatku prostoru velice omezené. Snažíme se tedy alespoň prosadit dílčí opatření, jak pomoci našim občanům zaparkovat především ve večerních a nočních hodinách, kdy zóny bývají plné,“ uvedl mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.



Jedním z realizovaných kroků je noční parkování pro rezidenty na parkovišti HC Sparta Praha před Výstavištěm a chystá se i parkování pro rezidenty před připravovaným centrem OC Letná, obojí za 20 korun na noc. Radnice také snaží zařídit levnější noční parkování pro rezidenty v garážích na Letné. Cena za parkování byla také snížena na některých smíšených zónách.

S nedostatkem míst bojuje i Praha 3, která je v minusu dokonce o 1 807 stání. Tamní úřad vydal už 16 428 parkovacích karet, přitom je tam vyhrazená plocha pouze pro 14 879 aut.

Navíc Praha 3 nemá ani jedno místo návštěvnické stání, stejně jako městská část Praha 1 a Praha 2.



„Co se týká možného převisu počtu karet nad počtem stání, tak je nutné si uvědomit, že z tohoto čísla v podstatě nelze nic vyvodit. Část těchto karet jsou abonenti, kteří většinou mají jiný režim parkování než rezidenti, část rezidentů si oprávnění zařizuje, i když standardně parkuje v garážích nebo vnitroblocích a využívá je pouze na krátkodobé parkování (nákupy, služby, dovoz dětí do školy, školky atd.) a část vozidel je v daný časový okamžik mimo Prahu 3,“ uvedl mluvčí Prahy 3 Tomáš Čekal.

Problém s parkováním potvrzují i řidiči oslovení průzkumem, který zpracovala agentura STEM/MARK ve spolupráci se společností Uber. Celá třetina z nich tvrdí, že se jim pravidelně nedaří zaparkovat na rezidenčních stáních, přestože mají platné parkovací oprávnění. Také to následně přispívá k tomu, že motoristé odkládají auta, kde se dá, a ročně dostanou desítky tisíc pokut. Téměř 20 tisíc vozidel nechá policie odtáhnout.



Řidiči se stahují na okraj

Ještě hůře jsou na tom Pražané žijící v centrálních městských částech, kde parkovací zóny zatím zavedeny nebyly. Právě sem se aktuálně stahuje nejvíce mimopražských aut. Snad vůbec nejhůře je na tom v současnosti Praha 10, kde doprava v některých lokalitách denně totálně kolabuje. Přitom zavedení modrých zón je tam reálné až v roce 2020.



Experti z ČVUT na základě získaných dat navrhli některá opatření, která mají do budoucna parkování v Praze zlepšit.

Patří mezi ně urychlené rozšíření zón placeného stání, dále zjednodušení celého systému, ale i zásadní zvýšení kapacity P+R. V neposlední řadě by mělo město podle jejich názoru podporovat další možnosti dopravy, například sdílení aut, kol či služby, jako je Uber.