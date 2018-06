Obce bojují proti obří zóně u Budějovic. Investor projekt zastavil

„Rozhodli jsme se, že v projektu v takovém rozsahu nebudeme za této situace pokračovat. Další postup je na investorovi,“ uvedl za zástupce investora, brněnskou firmu Amec Foster Wheeler, Stanislav Postbiegl.

Oponenty stavby rozhodnutí sice potěšilo, ale v žádném případě neztrácejí pozornost.

„Jako vítězství to neslavíme. Spíš v tom vidíme úhybný manévr. Najali jsme si proto advokátní kancelář,“ poznamenal starosta sousedního Borku Jaroslav Novák.

Zóna obchodu a služeb Devět nájemních hal. Největší dvě na ploše 2,7 a 1,8 hektaru. Parkoviště s kapacitou 450 míst. V halách mají být prodejny nábytku, elektra a sportovních potřeb. Skladovací a montážní haly mají sloužit pro kompletování dílů do automobilů. K areálu povede chodník a cyklostezka. Rozloha celého areálu bude 15,9 hektaru. Předpokládané dokončení do roku 2020. Takový byl plán. Nyní investor, za kterým je nizozemská společnost CTP Invest, požádal o předčasné ukončení řízení EIA, a přípravu stavby tak prakticky zastavil.

V pohotovosti je nadále i místní spolek Pro Nemanice, který organizoval petici proti stavbě. „Investor může projekt rozdrobit takzvanou salámovou metodou, aby mu záměr postupně po částech snáze prošel,“ obává se Veronika Kadlecová ze spolku.

Myšlenka postavit na louce uzavřený areál s velkoplošnými halami vyvolala mimo jiné petice a spor mezi blízkými obcemi Borek a Úsilné a Hrdějovicemi, které poskytly svůj katastr i pozemky.

Investor je vykoupil od drobných místních vlastníků, mezi nimiž je i rodina místostarostky Hrdějovic Hany Rehanslové. Mezi lidmi podepisující petice se objevují názory, že místostarostka má na stavbě osobní zájem.

Rehanslová považuje podobné řeči za sprosté pomluvy. „Během patnácti let tady prodalo pozemky, které užívalo zemědělské družstvo, několik desítek vlastníků. Bez ohledu na to, co na nich bude. Mezi nimi byly i ty mého otce. Nemám na stavbě osobní zájem,“ ohradila se místostarostka.

Radní Hrdějovic navíc argumentují, že projekt je v souladu se změněným územním plánem, který zóny nazvané občanská vybavení komerčního charakteru na této volné ploše připouští. Při schvalování jeho změny hlasovalo pro deset zastupitelů z deseti přítomných.

To obce Borek a Úsilné rozporují. V dopise, který poslaly Hrdějovickým, upozorňují na nesoulad záměru s pravidly jejich upraveného územního plánu. Ten povoluje v lokalitě jen drobnější zástavbu například obchody nebo službami a klade důraz na přívětivé a klidné prostředí.

Projekt, který investor představil a pojmenoval podle nich nepravdivě jako Zóna obchodu a služeb, je vlastně uzavřeným logistickým areálem s výrobními halami a mnoha sty zaměstnanci. Měl být napojený na Pražskou silnici a obsluhován denně stovkami kamionů.

Podle Kadlecové ze spolku Pro Nemanice měla být součástí projektu i ubytovna pro stovky pravděpodobně zahraničních dělníků. Obce a spolek sebraly na peticích proti stavbě téměř dva tisíce podpisů. Archy předaly na Krajský úřad Jihočeského kraje a podle jejich vyjádření v nich pokračují dál.

„Nejsme proti takovým stavbám, ale podle nás patří jinam. Aby obyvatele nezatěžovaly,“ míní starosta Borku Novák.

Zároveň upozornil, že v dané lokalitě v severní části krajského města chybí hlavně vybavenost pro sport, rekreaci a zájmové činnosti místních obyvatel, kteří musí za těmito aktivitami dojíždět.

Obec Hrdějovice mezitím požádala odbor územního plánování budějovické radnice, aby posoudil, zda je záměr stavby obchodního a komerčního centra v souladu, či v rozporu s jejich upraveným územním plánem.