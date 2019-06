Rada KRNAP schválila návrh nových zón, proti byly obce i skiresort Pec

Rozdělení Krkonošského národního parku (KRNAP) do čtyř nových zón na dalších 15 let a vymezení takzvaných klidových území, kde bude vstup možný pouze po značených cestách, schválila v pondělí rada národního parku.

Oba dokumenty měla původně odsouhlasit už na konci března, kvůli desítkám připomínek, které od obcí a podnikatelů dorazily, ochranáři termín posunuli na začátek června.

Zonace by měla začít platit od příštího roku. Rada nebyla při schvalování jednotná, pro hlasovalo 39 členů, deset bylo proti.

Nově pojatá zonace popisuje pravidla péče o přírodu ve čtyřech zónách, turistický ruch regulují klidová území. Dosavadní systém tří číslovaných zón odstupňovaný podle přísnosti ochrany přírody zanikne.

„Regulace a pravidla pro činnosti v národním parku už nadále nebude řešit zonace, ale pravidla napsaná přímo v zákoně pro celé území národního parku a pro území mimo zastavěné části obcí a zastavitelná území obcí,“ vysvětlil hlavní změnu mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Návrh zonace a klidových území začali ochranáři připravovat před dvěma lety, na přelomu letošního a loňského roku, kdy byly jasné přesnější obrysy obou dokumentů, se na správu parku snesla kritika od obcí a podnikatelů.

Do poloviny března dorazilo na 125 připomínek, téměř polovinu podal Svazek obcí Východní Krkonoše. Nejčastějším argumentem kritiků bylo, že na projednávání změn je velmi málo času. Na konci února vznikla petice, v ní autoři vyjádřili obavy nad udržitelným rozvojem obcí.

Většinu sporných bodů se na jaře podařilo vypořádat a do obou dokumentů zapracovat. „Třiapadesát připomínek Správa KRNAP akceptovala, 32 akceptovat nemohla, u 19 vysvětlila způsob, jakým je připomínka již v návrhu zonace řešena, a 21 předložených připomínek nijak nesouviselo s návrhem nové zonace,“ informoval Drahný.

Na pondělním hlasování pro návrh nezvedli ruku zástupci Trutnova, Pece pod Sněžkou, Janských Lázní a dalších celkem devíti východokrkonošských obcí. Proti byl také největší hráč v krkonošském lyžařském byznysu, SkiResort Černá hora-Pec.

„Chtěli jsme tak vyjádřit výhrady k procesu, jak byla zonace připravována. Pokud se řeší tak zásadní dokument, proces projednávání by měl trvat déle, měl by být lépe moderovaný a co nejvíc otevřený. Stále si nejsme jistí, že jsme něco nepřehlédli a že se za půl roku za rok neobjeví něco, co bylo možné řešit, a pak už to nepůjde změnit,“ sdělil Tomáš Eichler (Piráti), předseda Svazku obcí Východní Krkonoše a místostarosta Trutnova.

Zonace v této podobě je problémem pro Krkonoše, tvrdí petičník

Se schváleným návrhem se stále nehodlají smířit podnikatelé, kteří na konci února zorganizovali petici. Archy s 1600 podpisy a prohlášením petičního výboru pošlou na ministerstvo životního prostředí a doufají, že dokument dozná změn.

„Výsledek pondělního hlasování je pro nás zklamáním, ale víceméně jsme to očekávali. Takto schválená zonace je problémem pro Krkonoše. Nemyslíme si ale, že je to úplný konec. Celý dokument půjde do mezirezortního připomínkového řízení, máme za to, že ještě je možné ho upravit ku prospěchu obcí a místních občanů,“ reagoval člen petičního výboru a horský podnikatel Petr Martinov.

„Vadí nám, že zonace nekoresponduje se schválenými územními plány krkonošských obcí. Zóna kulturní krajiny má zabírat pouze půl procenta rozlohy národního parku, což podle nás není správně,“ dodal Martinov. Petici s prohlášením chtějí na ministerstvo podle něj zaslat tento týden.

Ministerstvo životního prostředí nyní připraví vyhlášku a opatření obecné povahy, kterými vyhlásí zonaci a klidová území.

„Nová zonace by mohla začít platit od počátku příštího roku,“ naznačil Radek Drahný. Zonace bude platit následujících 15 let. V současnosti Správa KRNAP začíná připravovat další klíčový dokument – Zásady péče o Krkonošský národní park.

Důvodem ke schválení nově pojaté zonace byla novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která platí od června 2017.

Cíle jednotlivých zón popisují už jejich názvy, dosavadní číslovaný systém se stane minulostí. Současnou první zónu nahradí téměř bezzásahová zóna přírodní s převahou přirozených ekosystémů (7328 hektarů, 20,2 % území národního parku), na ni bude navazovat zóna přírodě blízká s člověkem částečně pozměňovanými ekosystémy (8100 ha, 22,3 %). Trojkou bude nejrozsáhlejší zóna soustředěné péče o přírodu (20 694 ha, 57 %).

„Jsou zde zařazeny člověkem velmi pozměněné ekosystémy, například krkonošské louky. Cílem této zóny je zachovat je, proto zde bude k typickým činnostem patřit sečení a pastva. Do této zóny budou patřit také některé lesy, ve kterých je cílem podporovat biodiverzitu. Patří sem i nestabilní, člověkem na místě původních bučin vysázené smrkové porosty, které bude třeba přeměnit na smíšené a listnaté lesy,“ vysvětlil mluvčí správy parku.

Novou kategorií je zóna kulturní krajiny (196 ha, 0,5 %), do níž budou patřit především obce v národním parku: Strážné a Malá Úpa. Většina obcí není od roku 1991 součástí území národního parku.

Vstup mimo značené cesty reguluje nový institut klidových území. Zabírat budou 22 procent území parku, o tři procenta více (přibližně 1100 hektarů) než současná I. zóna.

Dosud bylo území národního parku rozděleno do tří zón. První, nejpřísněji chráněná oblast má rozlohu 6 984 hektarů a zabírá 19,2 procenta území. Novou zonací se rozšiřuje o zhruba 340 hektarů.