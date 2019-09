Znojmo se dočká pohodlnějšího spoje do Prahy, vyrazí jen jednou denně

Změna od 15. prosince Ze Znojma do Prahy Ve všední dny odjede ze Znojma jediný spěšný vlak ve 4.55 do Jihlavy, kde se zdrží 12 minut a dál vyrazí do Havlíčkova Brodu. Tady se přestoupí na rychlík, příjezd do cíle v Praze je v 8.52.

V sobotu spěšný vlak ze Znojma na Jihlavu nejede, zato v neděli dva. První odjíždí ve 12.58, přestup je v Jihlavě a příjezd do Prahy v 16.52. Druhý spoj (vhodný pro studenty) odjíždí ve 14.58 a jede přímo do Havlíčkova Brodu. Zde opět následuje přestup na rychlík, do Prahy vlak dorazí v 18.52. Z Prahy do Znojma Ve všední den vyrazí z Prahy rychlík v 15.04, přestupuje se v Havlíčkově Brodě a pobyt v Jihlavě trvá 12 minut. V 19.04 je vlak ve Znojmě.

V sobotu vyjíždí vlak z Prahy v 9.04, přestupuje se v Jihlavě a příjezd do Znojma je ve 13.02. V neděli jede vlak z Prahy v 17.04, přestup je v Havlíčkově Brodě, pobyt v Jihlavě trvá 12 minut a ve 21.01 je vlak ve Znojmě.