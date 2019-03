Znojmo odmítá pronajímat pozemky cirkusům, vadí mu týrání zvířat

Klasické cirkusy se zvířaty mají v českých zemích tradici sahající do 19. století. Jenže v poslední době vrcholí debata o smyslu jejich existence i v současném světě.

Loni se navíc objevily kauzy údajného týrání zvířat v cirkusech a ministerstvo zemědělství vážně zvažovalo i úplný zákaz zvířecí drezury, nakonec se však přiklonilo k mírnější regulaci prostřednictvím licenčních řízení pro drezéry.

To vedení města Znojma je přísnější. „V médiích proběhly některé kauzy, které popisovaly, jak se chovají provozovatelé cirkusů ke zvířatům. Nebyl to vůbec hezký pohled,“ zdůvodnil starosta Jan Grois (ČSSD).

Zároveň ovšem zdůrazňuje, že nechce cirkusy soudit paušálně a chápe, že například děti představení se zvířaty milují.

Na pomoc s rozhodováním si proto starosta přizval veřejnost a vyhlásil dvě ankety. Přes mobilní rozhlas se v průběhu února 70 procent z 306 hlasujících vyjádřilo pro „zákaz cirkusů“.

Na facebookovém profilu starosty to bylo ještě daleko víc. Čtyři pětiny z téměř 2 500 hlasujících si přejí, aby město nepronajímalo své pozemky cirkusům.

Podle mluvčí znojemské radnice Zuzany Pastrňákové budou mít výsledky ankety pouze doporučující charakter. Vedení města je bude projednávat v následujících dnech či týdnech. Pak se rozhodne, jestli bude pronájmy městských pozemků cirkusům v budoucnu opět povolovat, či nikoliv.

Dosud platila praxe, že radnice řeší žádosti cirkusů o pronájem plochy případ od případu. „Vzhledem k aférám, které v minulém roce v souvislosti s týráním zvířat v cirkusech vyšly najevo, se vedení rozhodlo od pololetí loňského roku do odvolání pozemky nepronajímat. A to jakékoliv, které jsou v majetku města,“ uvedla Pastrňáková s tím, že cirkusy žádají hlavně o plochu u Základní školy JUDr. Mareše.

Ani zákaz města však nemusí znamenat, že se cirkusová šapitó ve Znojmě vůbec neobjeví. Provozovatelé se mohou dohodnout se soukromými vlastníky a představení uskutečnit na jejich pozemcích.

Svá zvířata milujeme, brání se cirkusáci

Cirkusáci jsou z přístupu Znojma i starostovy ankety rozhořčení. Vadí jim, že ji uvedl slovy o špatném zacházení se zvířaty v cirkusech a hlasující tak podle nich navedl k negativním odpovědím.

„Milujeme svá zvířata a kdykoliv se o tom každý může přesvědčit. Týrání může nastat naprosto všude, i v běžné domácnosti, ale tam se to moc nevidí. Cirkus je nablízku a viditelný, takže se snadno napadne. Tím, že nepovolíte cirkus na městském pozemku, jen diskriminujete naše podnikání a neuvědomujete si, že váš plat je vyplácen z daní podnikatelů,“ vzkázal starostovi jednatel cirkusu Bernes Ludvík Berousek.

Sdružení Cirkusy společně tvrdí, že problematika chovu zvířat i parametry moderní drezury se v Česku řeší na vládní úrovni i na mezinárodních kongresech. Existuje expertní skupina při ministerstvu zemědělství i platná legislativa, která drezuru v cirkusech upravuje.

„V okamžiku, kdy se tato problematika víceméně vyřešila na celostátní úrovni udělováním licencí, přistupuje starosta k naprosto zbytečnému kroku,“ uvedlo sdružení. Podle něj k podobným zákazům přistoupila například města v Itálii a Německu. A tyto zákazy byly ve většině případů soudně zrušeny, protože omezovaly podnikání cirkusů bez jakékoliv opory v zákoně.

Na stranu cirkusáků se přiklonil i znojemský fotograf Zdeněk Dvořák, který loni právě se snímky z cirkusu zvítězil v kategorii Umění a kultura soutěže Czech Press Photo.

„Za mě tedy nezakázat. Jen neudělit povolení každému. Zajímat se o kvalitu péče a nestrkat všechny cirkusy do jednoho pytle. Ona by pak nastala pro Znojmo třeba zajímavá otázka, jestli i vinobraní se zvířaty, nebo bez. Myslím, že pro všechna zvířata v průvodu to nebude zrovna příjemný zážitek,“ poznamenal.

Drezura nutí zvířata k nepřirozenému chování, tvrdí ochránci

U odpůrců cirkusů se naopak přístup Znojma setkal s obrovským ohlasem. Ocenila ho třeba organizace Svoboda zvířat. Té vadí celoživotní držení vzácných zvířat v nedostačujících podmínkách, jejich vláčení po republice v kamionech a především drezura ke kouskům odporujícím jejich přirozenosti.

„Především zvířata jako tygři, lvi, sloni a medvědi obecně nejsou uzpůsobena k životu v zajetí, ale když už to musí být, pak ať je to v moderních zoologických zahradách za účelem druhové ochrany. Rozhodně ovšem ne pro dokazování naší nadřazenosti nad nimi podle libovůle cvičitelů v cirkusech,“ reagoval na anketu tým Svobody zvířat.

Znojmo je nejspíš jediným městem v Jihomoravském kraji, které se tématem cirkusů takto zabývá. Jinde jejich omezování nezvažují. „Bylo by to diskriminační opatření. Pro každého žadatele o zábor veřejného prostranství platí v Hodoníně stejná pravidla,“ uvedl mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Důvod zakazovat cirkusy nevidí ani v Blansku. Ve Vyškově či v Břeclavi by taková debata ani neměla smysl, cirkusy tam stávají výhradně na soukromých pozemcích.