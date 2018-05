Za dlouhodobé zneužívání nezletilé dívky dostal otčím sedm let vězení

14:14

Krajský soud v Pardubicích poslal na sedm let do vězení čtyřicetiletého muže, který je obžalovaný, že pod záminkou uvedení do intimního života pět let pohlavně zneužíval nevlastní dceru.