Žně pod Ještědem začaly o dva týdny dřív, úroda ale bude hubená

„Sekají se teď hlavně ozimé ječmeny, pak bude na řadě řepka, pšenice, tritikále a další plodiny. U ječmene to nebude žádná sláva, jde o velmi citlivou plodinu. Ale celý podzim byl mokrý, pak únor a březen holomrazy, to jsme se hrozili, že nevyroste vůbec nic. A do toho teď přišlo sucho, takže ječmen dostal hned natřikrát na frak a je to znát,“ popsal Jiří Teplý z Agrární komory pro Liberec a Jablonec nad Nisou. Podle něj letos obilí ani tak nedozrálo, jako spíš doschlo.

Lusky jsou hubenější a zrna o třetinu menší

Je to vidět i na řepce, jejíž lusky jsou hubenější a zrna o třicet procent menší, než kdyby měly optimální vláhu.

Kombajny v okolí Svijan budou ozimý ječmen sklízet zhruba týden. „Jsou to výkonné stroje, které stojí čtyři až pět milionů korun. Je ale velký problém s nedostatkem lidí, kteří je umí řídit,“ dodal říká Jiří Teplý.

„Ještě pořád ale na tom nejsme tak špatně jako ve Středočeském kraji, třeba kolem Mladé Boleslavi, kde jsou spíš písčité půdy. Tam úroda bude ještě horší než u nás. A máme zprávy z Polska a okolí Berlína, kde je to vůbec tragické. Ječmen má výnos pět až šest tun na hektar, ale v okolí Berlína teď sklízejí sotva tunu,“ líčí Teplý.

Ani zemědělci v Čechách ale příliš nejásají.

„Úroda řepky bude o sedm až deset metráků z hektaru nižší než loni,“ řekl vedoucí rostlinné výroby ZOD Brniště Pavel Cihlář.

Méně bude podle něj i obilí, na některých místech pšenice uschla. Kukuřici podle něj zachránily přívalové deště v minulých dnech, paradoxně ale poškodily porosty jetele. „Za posledních pět let jsou to nejhorší porosty, které jsme měli, dokonce jsme museli sedmdesát hektarů znovu osít,“ dodal Cihlář.

Jak velký dopad bude mít nižší úroda do hospodaření zemědělců, zatím nejde odhadnout.

„Trh většinou vyváží nižší úrodu lepší cenou, takže to nemusí být žádná katastrofa. Přestože nás sucho postihne na výnosech, tak ceny v poslední době začínají stoupat. Uvidíme, až budeme prodávat,“ uvedl ředitel ZOD Brniště Otto Forman.

Bouřky by mohly poničit lány s řepkou

Podle Teplého z Agrární komory je teď důležité, aby nepřišly prudké bouřky, které by mohly poničit především rozsáhlé lány s řepkou.

„Řepka je velmi citlivá, už je zralá a když přijdou kroupy, tak se lusk rozevře a zrno se vysype. Ostatní plodiny to jakž takž snesou, ale u řepky je to problém. Stačí prudší pohyb a lusky prasknou.“

Kombajny v okolí Svijan budou ozimý ječmen sklízet zhruba týden. Moderní stroje umí za den sklidit dvacet až pětadvacet hektarů, zatímco staré kombajny zvládly ani ne polovinu.

„Jsou to výkonné stroje, které stojí čtyři až pět milionů korun. Je ale velký problém s nedostatkem lidí, kteří je umí řídit,“ dodal Teplý.