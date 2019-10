Sex s turistkou seniorovi nevyšel, teď je u soudu za použití pout a pistole

„Cítím se nevinný. Paní jsem k ničemu nenutil, mohla kdykoliv odejít. Mluvila se mnou o sexu, svěřila se mi, že nikdy žádný neměla,“ popsal obžalovaný.

„Vzhledem k jejímu věku se mi to zdálo divné,“ dodal. Ženě bylo v té době 45 let.

Šlo o náhodné setkání, ona byla turistka s batohem, která zabloudila k jeho chatě. Mířila na Slovensko. Muž s ní vyšel na kopec a ukázal jí cestu v údolí, na níž jsou směrovky.

Ženě se to ale podle mužovy výpovědi nezdálo jasné, a tak se vrátili do chaty pro mapu. Požádala o minerálku, povídali si.

„Nevypadalo to, že by chtěla odejít, rozhodně nespěchala pryč. Dívala se do té mapy, hladila psy a já jsem nabyl, zřejmě mylně, dojmu, že jsem jí sympatický,“ popsal obžalovaný.

Potom jí spoutal ruce a ocitli se spolu v ložnici. Od té chvíle už se výpovědi obou zúčastněných zásadně rozcházejí. Podle ženy to byl násilný akt. V obžalobě stojí, že ji muž spoutal, povalil na zem a ohrožoval střelnou zbraní.

Muž naopak tvrdí, že se žena jen překvapeně podívala, když jí zacvakl pouta na jedné ruce. Druhou prý měla nejprve volnou, obě ruce jí za zády spoutal až v ložnici, následně ji začal svlékat.

Nevydařený pokus skončil nad šálkem kávy

K pohlavnímu styku nakonec nedošlo, i v tomto momentě ale oba líčí situaci rozdílně. Podle muže se ocitli v rozpacích a dohodli se, že sex ani jeden z nich nechce. V obžalobě ale stojí, že se ženě podařilo muže přesvědčit, aby svého jednání zanechal.

Následně spolu vypili kávu a rozloučili se. „Vyprávěla mi, že je věřící, a pochopil jsem, že patří k nějaké sektě. Nabídla mi náboženskou brožurku, chvíli mi z ní četla,“ popsal obžalovaný.

Výpověď ženy soud vyslechl za zavřenými dveřmi, s vyloučením veřejnosti. Nesměl u toho být ani obžalovaný. „Poškozená trpí posttraumatickou stresovou poruchou,“ uvedl státní zástupce Jan Zubek.

Obžalovaný odmítl, že by ženu ohrožoval zbraní, zároveň ale nedovedl vysvětlit, jak se o ní dozvěděla. V chatě totiž měl berettu, navíc ukrytou přímo v ložnici, ale v těžko přístupné zásuvce.

Zbrojní průkaz má a legálně vlastní kulovnici a brokovnici. Berettu si prý pořídil na obranu a nezlegalizoval ji z lenosti. „V tomto bodě obžalobu uznávám,“ uvedl muž. Rozsudek by mohl padnout příští středu.