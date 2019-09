Sliboval mi za to papoušky, řekla dcerka muže souzeného za znásilnění

Muž je obžalovaný ze znásilnění a ze svádění k pohlavnímu styku, za což mu hrozí až deset let vězení. Podle spisu své dcery zneužíval v době, kdy chodily na první stupeň základní školy.

„Je to moje osobní fatální selhání, jsem blbej chlap s blbýma potřebama,“ řekl u soudu obžalovaný muž z Pardubicka, který využil svého práva nevypovídat a odkázal na svou výpověď z přípravného řízení.

„Stalo se to nejvýše čtyřikrát, určitě ne více. Malé holky mě nepřitahují, nejsem deviant. Nevím, co mě to napadlo. Přítelkyně se mnou již delší dobu nespala. Byl jsem pod stresem, měli jsme hypotéku a nedařilo se nám podnikání,“ četl výpověď obžalovaného předseda senátu Jan Šlosar.

Dále obžalovaný ve svých dřívějších výpovědích uváděl, že si dcera musela svléknout kalhotky, dívala se na video o morčatech a on za ní masturboval.

Když však došlo na čtení výpovědí údajně zneužívaných dívek, vyšlo najevo něco jiného.

„Táta mi to dělal víckrát. Vždycky si mě zavolal do ložnice. Donutil mě sundat si kalhotky. Vždycky mi něco nasliboval, že mi koupí papoušky, morčata, vezme mě na burzu. Vydržela jsem, co mi dělal, i když se mi to nelíbilo. Nikdy mi však nic nedal. Taky jsem se ho bála. Táta je divnej, zlej, vždycky nás mlátil,“ četla ze spisu výpověď starší dcery soudní přísedící.

Podle spisu si dívka musela večer lehat na kuchyňský gauč, kde se k ní nahý otec tiskl. Chtěl, aby mu držela penis, třel se o ni a vnikal jí prstem do pochvy.

„Sliboval mi zvířata, protože věděl, že je mám ráda. Řekl, že to nesmím nikomu říct. Měla jsem z něj strach, jak bouchal mamku,“ uvedla dívka při výslechu na policii.

Muž už dostal pět let vězení za týrání a znásilnění družky

Když se poté matka zeptala mladší dcery, zda se musí před otcem svlékat, přiznala i ona, že musela sedět v ložnici na židli. „Hýbal se mnou dopředu a dozadu a do strany. Chodila jsem do druhé, nebo třetí třídy, ve čtvrté už u nás nebydlel,“ vyprávěla mladší dcera.

Obžalovaného totiž policie v minulosti vykázala z domu a v nejbližších dnech má nastoupit na pět let do vězení za týrání a znásilnění své družky, s níž má celkem pět dětí.

Právě ona podle obžalovaného zmanipulovala obě poškozené, aby vypovídaly proti němu. „Jsou to zkonfiskované výpovědi, lživé věci. Bývalá přítelkyně mě nechce vyplatit z domu. Řekla mi, že mě zničí,“ prohlásil obžalovaný.

Rozsudek v případu zatím nepadl, opatrovnice žádá pro každou z dívek odškodnění ve výši 250 tisíc korun.