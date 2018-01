Mladíka soudí za znásilnění nezletilých dívek, přitom zřejmě nebyl první

Začátek hlavního líčení se musel obejít bez aktérů případu, obžalovaný se omluvil pro nemoc, dívky soud nepředvolal s ohledem na věk. Protože ale věc nabrala nečekaný směr, musel změnit názor.

„Budu volat obě,“ potvrdil předseda senátu Jiří Dufek. Případ proto odročil na březen.

Podle výpovědí, které pořídili vyšetřovatelé, mladík striktně odmítl, že by s některou z dívek něco měl, nebo se o to pokusil. Slečny byly opačného názoru.

Jde o sestry z malé obce na Slovácku, odkud pochází i obžalovaný. Obě kamarádily s jeho sestrou a shodně popisovaly, jak jejich „parta“ trávila volný čas popíjením alkoholu a klábosením v odstaveném železničním vagonu.

Starší ze sester se do mladíka zamilovala a s intimnostmi jako líbání, hlazení či objímání na veřejnosti se nijak netajili. Při jednom z příležitostných přespávání ve vagonu prý došlo i na sex, který ale dívka zpočátku odmítala.

Přestože muž měl vědět, kolik je jí let, měli spolu pohlavní styk ještě i několikrát poté. I když dobrovolný, byl to sex s nezletilou.

Dokonal i znásilnění mladší z dívek?

K vyšetřování by nejspíš vůbec nedošlo, kdyby muž údajně nezaútočil na mladší ze sester. Ta souhlasila s noční projížďkou v autě, do cíle ale nedojeli. Zastavili v lese a mladík začal na dívce vynucovat sex.

Chvíli se přetahovali, slečna se bránila, kopala, křičela a odstrkovala ho.

A tady se příběh začíná zamotávat. Zatímco na policii vypověděla, že čin byl dokonán, a trvala na tom včetně poměrně detailního popisu, soudní znalkyni v oboru psychologie, která zkoumala její osobnost a věrohodnost, se svěřila, že to tak nebylo.

„Při prvním sezení trvala na tom, že vypověděla pravdu. Při druhém ubírala a při třetím řekla, že si to vymyslela. Muž prý po chvíli přestal naléhat, nechal ji na pokoji a odvezl domů,“ řekla soudu znalkyně.

Kromě toho dívka tvrdila i to, že před incidentem žádnou sexuální zkušenost neměla, což se ukázalo jako nepravda. První sex už za sebou měly obě dívky.

Vše vyšlo najevo kvůli gynekologickému vyšetření

Přesto by nejspíš i toto přešlo bez povšimnutí. „V jejich životě byla určitá míra násilí běžná. Co by jinde neprošlo, to ony braly jako normální,“ upozornila znalkyně.

Dívky vyrůstají v rodině, která není zcela funkční. Matka se potýká s alkoholismem a otec buď není doma, nebo pije také.

Jenomže mladší z dívek zavedly zdravotní problémy na gynekologii a tam musela vysvětlit, co bylo zjevné - ve 13 letech za sebou měla pohlavní styk. A tak vylíčila znásilnění.

Starší ze sester psycholožka označila za inteligentní, převyšující rodiče i sestru, tu mladší naopak jako inteligenčně podprůměrnou a s narušeným vývojem osobnosti. Mají pevnou vazbu jedna k druhé i ke skupině kamarádů, k rodičům nikoli.