Ženě násilník svázal ruce a nohy, bil ji a vynutil si orální sex

Násilníka policisté po činu zadrželi. „Je obviněn ze znásilnění,“ potvrdila informaci policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Doplnila, že soudce souhlasil s návrhem státního zástupce a podezřelého poslal do vazby. Jak se ukázalo, jedná se o několikanásobného recidivistu.

V případě pravomocného rozsudku mu za znásilnění hrozí pobyt za mřížemi od dvou do deseti let.

K útoku došlo ve středu večer v Klatovech. „Muž vylákal ženu k přírodnímu jezírku v lokalitě zvané Lomeček,“ uvedla Brožová.

Násilník si chtěl vyzkoušet, jestli ho svázání ženy sexuálně vzruší

Poté cizinku z Moldávie svlékl, samolepicí páskou ji svázal ruce i nohy a přelepil jí oči. Donutil ji k orálnímu sexu a přitom ji bil pěstmi do obličeje, kousal ji a štípal po těle.

Mučení trvalo asi dvě hodiny. Když se násilník uspokojil, ženu pustil. Ta vše nahlásila na policii.

Zadržený se k činu přiznal. Uvedl, že si chtěl vyzkoušet, jestli ho ponižování ženy sexuálně vzrušuje.

Oba aktéři se znali, pracovali spolu v jedné firmě. Muž ženu vylákal do Lomečku pod záminkou, že jí chce ukázat objekt v chatové kolonii, který by si se svým manželem mohla pronajmout. Tam ji napadl, sebral jí mobilní telefon a vhodil ho do vody.