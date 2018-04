Cizince viní, že znásilnil dívku před barem. Bylo to dobrovolné, hájí se

Podle spisu šestadvacetiletý Kubánec vyčkal na dívku několik desítek metrů od klubu, když poškozená vytáhla mobilní telefon, aby si mohla zavolat taxi, uhodil ji do hlavy. Poté ji odtáhl do trávy, kde ji začal škrtit, vyhrožovat smrtí a vytrhávat vlasy.

Přes její sebeobranu jí roztrhal kalhotky a znásilnil. Dívka po události začala trpět psychickými problémy, které ji dohnaly až k pokusu o sebevraždu. Mladík, který byl v době incidentu umístěn v azylovém středisku v Kostelci nad Orlicí svou vinu před senátem odmítl.

„Jel jsem s kamarádem z azylového domu okolo šesté hodiny večer. Když jsme přišli do klubu, koupil jsem si RedBull, alkohol jsem nepil. Můj kamarád po čase odešel s nějakou dívkou a já tam zůstal sám,“ popsal Marty, který podle svých slov odešel z klubu, protože potřeboval na toaletu a bylo obsazeno.



„Když jsem vyšel ven, tak na tom stejném místě vykonávala potřebu poškozená. Začal jsem se jí omlouvat a chtěl jsem odejít, ale ona říkala, že jí to nevadí. Když jsem skončil, tak mi naznačila, že si vezme můj penis do ruky. Pak mě začala masturbovat u toho klečela na kolenou. Asi po 15 vteřinách se zvedla a stále pokračovala. Já jsem ji chtěl políbit, ale ona uhnula,“ vysvětlil.



Podle obžalovaného si potom dívka sama lehla na trávník nedaleko klubu.

„Pak jsme se navzájem svlékli a měli jsme spolu pohlavní styk. Ona chtěla abych ji u toho tahal za vlasy a plácal po hýždích. Když jsme skončili, tak si sedla na schodiště před klubem a já jí říkal, že jdu dovnitř ať jde taky, ale ona odmítla,“ pokračoval mladík, který neumí česky a celé jednání mu překládala tlumočnice.

„My jsme spolu nemluvili, tedy já na ni anglicky a ona jen ukazovala rukama,“ uvedl. Obžalovaný poté odešel do klubu.

„Ona seděla na schodišti před klubem a moji nabídku odmítla. Když jsem se po nějaké době vrátil našel jsem tam její telefon. Do něho jsem si dal svou SIM kartu a používal jsem ho,“ dodal Kubánec, který před senátem dokola opakoval: Byl to normální sex.



Podle soudních znalců tento incident způsobil poškozené posttraumatickou stresovou poruchu.

„Byla už v minulosti jednou znásilněna a touto událostí se jí to oživilo. Je velká pravděpodobnost, že časem bude její psychický stav lepší. Její pokus o sebevraždu a větší holdování alkoholu je v této situaci pro člověka normální,“ shodli se znalci.



Její špatný psychický stav potvrzuje i výpověď matky poškozené. „Brzy ráno mi volal někdo od záchranky, že moje dcera byla znásilněna. Rychle jsem odjela do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Když jsem ji viděla, strašně plakala, byla celá od bláta a měla modřiny. Měla také roztrhané punčocháče a kalhoty. Potom, co jsme ji druhý den přivezli domů, tak se bála i mého přítele. Dalších čtrnáct dní nevycházela z pokoje, pustila tam pouze svého otce,“ řekla.



U pondělního jednání vypovídala i sestra dívky. „Přijela jsem ráno domů a ona ležela na posteli a brečela. Měla na hlavě modřinu, vytrhané vlasy a byla celá napuchlá. Čtrnáct dní nemohla vycházet z domova, i potom ji musela matka doprovázet do práce, protože se bála. Pořád dokola říkala, že je špína, že to bylo nechutný,“ zmínila.

U soudu vypovídala i současná přítelkyně obžalovaného, která ho popsala jako obětavého muže: „Seznámili jsme se minulý rok v září. On je klidný a hodný kluk, když jsem potřebovala s něčím doma pomoc, tak to udělal. Nikdy jsme se nehádali, on není vůbec agresivní. O tom, že by něco takového udělal mi nic neříkal,“ vypověděla.



Další jednání bude pokračovat ve středu, kdy bude na řadě výslech poškozené dívky.