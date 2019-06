Chovatele na Hradecku uštkla zmije paví, záchranka pro něj letěla k dálnici

Policie se o případu dozvěděla v 10:40, kdy na operační středisko dorazilo oznámení od zdravotnických záchranářů, že k nájezdu na 68. kilometru dálnice D11 letí vrtulník pro uštknutého muže.

„Podle prvotních informací měla 51letého chovatele, který byl transportován do pražské nemocnice, kousnout zmije paví,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Uštknutého chovatele vezla manželka směrem k dálnici. Protože průjezd po D11 může být problematický, dispečer zdravotnické záchranné služby k ní vyslal vrtulník, současně na místo jela i sanita.

„U tohoto pacienta se nejednalo o to, že by mu selhávaly základní životní funkce. Uštknutí jedovatým hadem je však vždy závažný stav,“ řekl náměstek Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Anatolij Truhlář.

Zmije paví Zmije paví patří do čeledi zmijovitých, je jedovatá. Vyskytuje se hojně na Indickém subkontinentu, na Blízkém Východě i ve Střední Asii. Podle některých zdrojů zmiňovaných na Wikipedii platí za jednoho z nejjedovatějších hadů ve svém areálu, na uštknutí zemřelo hodně lidí v jižní Asii.

Záchranáři se předem domluvili na postupu s pražským toxikologickým centrem. Obvykle by s pacientem zamířili do hradecké fakultní nemocnice a příslušné antisérum by putovalo za ním. „V tomto případě bylo nejjednodušší pro všechny, že byl pacient přepraven do Prahy,“ uvedl letecký záchranář.

Policisté z obvodního oddělení v Chlumci nad Cidlinou nyní budou prověřovat, za jakých okolností had chovatele uštknul.

„Budou zjišťovat, zda například na kousnutí neměla podíl cizí osoba. Dále budou zjišťovat, zda se nejednalo o hada, na kterého je potřeba mít nějaké speciální povolení, a zda ho chovatel případně měl,“ doplnila mluvčí.

Policie bude o případu informovat také Krajskou veterinární správu.