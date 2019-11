PŘEHLEDNĚ: Na cestu vlakem z jižní Moravy můžete potřebovat až tři lístky

1 Kde si koupit jízdenku?

Tři desítky nádražních pokladen se zanedlouho zcela uzavřou, další kvůli ukončení spolupráce mezi správci železnice a Českými drahami omezí provoz. Pokud tak cestující přijde k zavřenému okénku, koupí si lístek bez přirážky následně až u průvodčího ve vlaku.

V osobních a spěšných vlacích linek S2 a S3, tedy ze směru od Blanska, Tišnova, Křenovic a Břeclavi, musí ovšem vyhledat speciální vagon se zeleným pruhem, kde lístek u průvodčího získá. Pokud si hned po nástupu sedne jinam, bude považován za černého pasažéra. Toto pravidlo neplatí pro lidi se zhoršeným pohybem, pro maminky s kočárky či cestující s jízdním kolem.

2 Jak jezdit vlakem po kraji?

Od Nového roku v osobních a spěšných vlacích na cestách po Jihomoravském kraji už dál neplatí jízdenky státních Českých drah, ale jen krajské lístky IDS, které je nutné označit ještě na nástupišti.

Tyto lístky prodá cestujícím i průvodčí ve vlaku ve stanicích s uzavřenou pokladnou. Dnes od něj získají pouze jízdenku Českých drah, která je však podle zástupců vedení kraje častokrát dražší než IDS, a lidé tak na uzavření pokladny doplácejí.

Změna se nicméně netýká rychlíků, kde je i nadále možné jezdit jak s lístkem Českých drah a využívat výhod státního dopravce, tak s jízdenkou IDS. Pro dálkové spoje budou platit pouze lístky dopravců podle stávajících pravidel.

3 Jak jet vlakem mimo kraj?

Pokud člověk po Novém roce zamíří za hranice Jihomoravského kraje, žádné změny se ho netýkají. Například na cestu z Lanžhota do Prahy, kdy přesedá v Břeclavi z osobního vlaku na expres, si může koupit jen jednu jízdenku Českých drah na celou trasu jako dosud. Právě proto, že jede až za hranice kraje, nemusí mít obavy z toho, že je třeba doklad na každý vlak zvlášť. Stejné pravidlo platí i pro cestující opačným směrem. I v Praze si může jednoduše koupit jeden lístek Českých drah až do Lanžhota.

Jedinou výjimkou je situace, kdy se sám cestující rozhodne v Břeclavi přesednout na spoj soukromého dopravce RegioJet. I přes sliby totiž stát nebyl schopen ještě letos spustit celonárodní tarif na železnici. Ten bude platit až za rok.

4 Jak se dostat do Ostravy?

Kvůli neexistenci celostátního tarifu se od poloviny prosince zkomplikuje cestování z jižní Moravy ve směru na Ostravu. Všechny rychlíky na této trase bude totiž na základě výběru ministerstva dopravy nově místo Českých drah provozovat RegioJet.

Pokud tak například někdo z Blanska vyrazí vlakem do Opavy, potřebuje dokonce tři jízdenky. První na cestu z Blanska do Brna, druhou na trasu z Brna do Ostravy a třetí následně z Ostravy do Opavy.

Výhodou pro cestující je, že při cestě po jižní Moravě bude u této linky z Ostravy možné využít i krajské lístky IDS. V jiných „žlutých“ vlacích mezi Brnem a Břeclaví ovšem tato možnost chybí.

5 Kolik cestující zaplatí?

Někomu změny na jihomoravské železnici v podobě uznávání pouze lístků IDS v osobních a spěšných vlacích přinesou levnější cestování, pro jiné ale znamenají zdražení. To se týká hlavně držitelů slevových karet Českých drah IN 25 či IN 50, které už v těchto typech vlaků neuplatní. Mohou je však vrátit a získat zpět poměrnou částku.

Na novinku doplatí i lidé, kteří v těchto spojích využívali skupinové slevy Českých drah. Třeba čtyřčlenná skupina jedoucí z Moravského Krumlova do Brna dnes zaplatí za lístek státního dopravce 158 korun, čtyři jednorázové lístky IDS v souhrnu vyjdou o 38 korun dráž.

Levnějších lístků se dočkají i cestující do Ostravy. Zatímco dnes zaplatí u Českých drah 254 korun, RegioJet slibuje cenu 119 korun.

6 Co teď s režijkami?

Železničáři to budou mít složitější i se svými režijními jízdenkami. Dosud mohli bez problému cestovat vlaky kamkoliv se zvýhodněnou zaměstnaneckou kartou. Jihomoravský kraj však nechce, aby linkami, které si u dopravce objednává, což jsou osobní a spěšné vlaky, takto mohli dál cestovat.

Nabídl proto alternativu v podobě speciální krajské režijky za 480 korun pro železničáře, kteří se podílí na provozu zmiňovaných vlaků, a za 990 korun pro jejich rodinné příslušníky.

Ostatní pracovníci u dráhy by mohli cestovat s klasickou režijkou, nicméně navíc se speciálním dokladem, za nějž chce kraj 1 500 korun.

„To téma ještě není uzavřené, řeší se možnosti pro zaměstnance dalších institucí, ať už jsou to správci železnic, Drážní úřad, nebo ministerstvo dopravy,“ podotkl náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák (ČSSD). V rychlících a expresech se ani tady nic nemění.

7 Kam novými spoji?

Hned několik vlaků pojede po nových trasách. Třeba ze Židlochovic se cestující od poloviny prosince dostanou do Brna bez přesedání. Na severu naopak linky z Brna, které dosud dojely až do Březové nad Svitavou, skončí už v Letovicích.

Odtud do Březové a zpět nově pojede vlaková linka S22, kde platí jihomoravská jízdenka IDS. Tyto vlaky budou pokračovat dál až do České Třebové, nicméně už mimo tarif IDS, jen s lístky Českých drah.

S IDS bude ale možné dojet do dalších okrajových částí okolních krajů – do Uherského Hradiště na Zlínsku nebo rakouského Retzu.