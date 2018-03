Změny v nemocnicích ve Zlínském kraji kritizují lékaři i starostové

Během jednoho roku jím projde téměř šest tisíc pacientů nejen ze Zlínského kraje. Oddělení nukleární medicíny vybavené nejmodernějším diagnostickým přístrojem PET/CT je jen v Baťově nemocnici. Využívají ho lékaři z onkologie, neurologie, kardiologie, endokrinologie, urologie, pediatrie a řady dalších oddělení.



Před pár týdny se situace změnila. Vedení nemocnice odvolalo primáře oddělení nukleární medicíny (ONM) a pracoviště přiřadilo pod oddělení zobrazovacích metod (OZM). Dopad to má na pacienty i zaměstnance.

„Řada kolegů z jiných oddělení si stěžuje, že se popisy vyšetření opožďují. Také rapidně ubývá pacientů, protože lékaři je posílají na jiná pracoviště,“ přiblížil odvolaný primář ONM Jaromír Bernátek, který je členem krajského výboru zdravotnictví. V této souvislosti podal výpověď a po 24 letech v nemocnici končí.

Primář sloučeného oddělení má na aktuální fungování jiný názor.



„K největšímu ohrožení pacienta nedošlo kvůli spojení, ale díky výpovědi bývalého primáře. Samotným sloučením pacient nijak ohrožený není. Jde o přirozený vývoj, daný především existencí hybridních vyšetřovacích metod, které v sobě kombinují části patřící doposud do radiologie a části patřící do nukleární medicíny,“ vysvětlil primář Jiří Tesař.



Náhradu za odcházejícího Bernátka ale nemocnice sehnat potřebuje. A to na plný úvazek s atestací v nukleární medicíně, která by garantovala chod oddělení a kvalitu péče.



„To může být složité. Volný atestovaný lékař v republice není a navíc pracoviště, které není samostatné, není tak atraktivní,“ varoval předseda České společnosti nukleární medicíny Pavel Koranda.



V případě, že by se to opravdu nepodařilo, přišla by nemocnice i o akreditaci a nemohla by si vychovávat vlastní lékaře.



Primář: Jinde sloučená oddělení fungují

Primář ale situaci za kritickou nepovažuje. „Hodnocení vyšetření teď provádí lékařka sice bez atestace, ale s téměř dvouletou praxí na oddělení, kontroly popisů provádí atestovaní lékaři z hradišťské nemocnice. Na kvalitu to žádný vliv nemá,“ ujistil.



Vedení nemocnice s ním souhlasí. „Zatím je krátká doba na hodnocení. Odpovídající náhradu hledáme. Obavy o omezení péče nemám, určitě chceme oddělení zachovat,“ ujistil ředitel Nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.



Sloučení zmíněných oddělení má za sebou například Fakultní nemocnice v Plzni nebo Fakultní nemocnice v Brně, kde problémy nenastaly.



„Nukleární medicína a radiologie mají hodně společného. Domnívám se, že se postupně budou spojovat nebo budou nucena k těsnější spolupráci,“ upozornil Vlastimil Válek, přednosta Kliniky radiologie a nukleární medicíny v Brně.



„Byl jsem v Plzni několikrát na stáži a můžu zcela zodpovědně prohlásit, že tam nejsou ohroženi ani pacienti ani lékaři z jedné či druhé odbornosti,“ doplnil Tesař.

Odborníci: Podřazené obory nebudou atraktivní

Nejde ale jen o tento obor. V rámci nové koncepce zdravotnictví se mají slučovat i oddělení v jiných městech. Odborníci varují, že podřazené obory pak přestanou být atraktivní a začnou se omezovat.



Některé kroky navíc management dělá bez souhlasu zřizovatele, tedy kraje. I hejtman Jiří Čunek před měsícem ujišťoval, že o slučování se bude diskutovat. V té době už byl ale Bernátek odvolaný z funkce a ve Zlíně přestalo existovat i samostatné oddělení plastické chirurgie a oddělení intenzivní péče.



Podle Maráčka ale nejsou personální otázky v kompetenci kraje, ale představenstva.



„Potřebovali jsme to řešit aktuálně, navíc za to nemá zodpovědnost kraj, ale my,“ konstatoval.



Všechny chystané změny nicméně vyvolávají velkou diskusi a kritiku mezi veřejností, zástupci měst i lékaři napříč krajem.

„Naše nemocnice se v minulosti dramaticky zeštíhlila, a ne vždy to byl krok vpřed. Když se budou oddělení slučovat, bude to znamenat postupný zánik. Jsou to zásadní otázky, ve kterých je spousta nevyjasněných věcí,“ upozornil vsetínský zastupitel Petr Kořenek.



Petice proti změnám Předsedové všech čtyř okresních sdružení České lékařské komory podepsali v pondělí petici, podle níž by se veškeré koncepční změny ve zdravotnictví ve Zlínském kraji měly projednat s odbornou veřejností v regionu. Petice nyní poputuje ke zdravotníkům ve všech zařízeních. Autoři požadují, aby byla projednána na nejbližším jednání krajského zastupitelstva, tedy 23. dubna.

Své stanovisko k budoucnosti krajského zdravotnictví vydali aktuálně i zástupci České lékařské komory (ČLK), Sdružení praktických lékařů nebo zastupitelé Vsetína. Dotazy padly i na nedávném setkání kraje se dvěma stovkami starostů a speciální setkání chystají dnes i starostové kroměřížského regionu.



„Obáváme se, že stávající změny přinesou nenávratné zhoršení dostupnosti zdravotní péče a přímo ohrozí zdraví občanů tohoto kraje,“ konstatovali zástupci ČLK, kteří doporučili změny zastavit a vrátit do původního stavu do doby, než bude koncepce zdravotnictví odborně diskutovaná, oponovaná a následně schválená.

Skončilo 17 primářů

Například výměnu některých primářů už ale zastavit nejde. Na těchto pozicích skončilo ve všech čtyřech nemocnicích zatím 17 lékařů. Ve většině případů zvítězil v konkurzu konkurent, v několika málo případech šlo o vlastní odchod nebo zánik primariátu po sloučení oddělení (viz též Emoce, obavy, petice. Zlínský kraj vypisuje konkurzy na všechny primáře).

Třeba ve Zlíně končí jako primář urologie Jaroslav Hynčica, primářka transfuzního oddělení Yvetta Stavařová nebo primář traumatologie Marcel Guřan. Nové primáře má i Hradiště, Kroměříž a Vsetín.

Ani mezi lékaři ale není atmosféra klidná. „Někteří zkušení kolegové zvažují odchod a to nedělám paniku. Tato situace se dotýká všech nemocnic v kraji,“ naznačil primář zlínské neurochirurgie Michal Filip, který je krajským zastupitelem.

Koncepci zdravotnictví se všemi ekonomickými a odbornými analýzami chce hejtmanství představit na veřejném semináři 16. dubna. O týden později mají zastupitelé koncepci schvalovat.