Středočeský kraj přijde ročně o miliardu, plánuje změnu určení daní

Podle vedení Středočeského kraje je současné určení daní velmi nespravedlivé a chce změnit způsob rozdělování těchto peněz, které jsou pro rozpočet kraje zásadní.



„Jako jeden z mála krajů má Středočeský kraj rostoucí počet obyvatel, ale z rozpočtového určení daní (RUD) dostáváme stále stejně. Kraj si z něj proto nárokuje vyšší podíl. Každý rok kvůli nespravedlivému nastavení RUD přicházíme o jednu miliardu korun,“ upozornila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) na středečním Setkání vedení Středočeského kraje se starosty měst a obcí v Cubex Centru Praha.

Její slova nemířila jen ke středočeským starostům, kterých na setkání dorazilo 470, ale také k přítomným členům vlády včetně Andreje Babiše (ANO).

Babiš tomuto návrhu veřejně vyslovil podporu už na prosincovém setkání kraje se starosty a nyní svou podporu zopakoval. „Já s tím souhlasím, ale dejte to jako návrh do parlamentu. Je potřeba pro to hledat podporu ve Sněmovně. Je to na vás. Není to záležitost vlády,“ řekl premiér.

Hejtmanka posléze potvrdila, že na legislativním návrhu intenzivně pracuje a připravuje přitom krajskou iniciativu, na níž podle Pokorné Jermanové spolupracuje se středočeskými poslanci napříč politickým spektrem.

„Doufám, že se to na program jednání Poslanecké sněmovny dostane co nejdříve,“ svěřila se hejtmanka. Na otázku, zda by to mohlo být již letos, odpověděla, že to kvůli aktuálnímu dění v Poslanecké sněmovně nepředpokládá.

„Do konce našeho krajského funkčního období by to ale mohlo být,“ dodala.

Poslanci spolupráci na změně zákona nepotvrdili

Zda skutečně kraj spolupracuje na změně RUD se všemi středočeskými poslanci, nehledě na stranickou legitimaci, se MF DNES dotázala poslance a krajského zastupitele Martina Kupky (ODS), ten to ovšem nepotvrdil.

„Zcela upřímně musím říct, že žádná taková spolupráce není, nebo nás alespoň nikdo neoslovil,“ sdělil Martin Kupka. I on ovšem současné nastavení RUD vnímá jako nespravedlivé vůči Středočeskému kraji, a to zejména s ohledem na velkou zátěž krajem spravovaných silnic II. a III. třídy.

Hejtmanství na legislativní změně RUD spolupracuje i s Jihomoravským krajem, který má podobný zájem. U Asociace krajů ČR v minulosti s tímto návrhem však neuspěl.

„Pokud bych to měla říct diplomaticky, tak menší kraje k tomu mají rezervovaný postoj,“ uvedla hejtmanka Jermanová.

Podle ní je tato změna pro Středočeský kraj do budoucna nezbytně nutná, protože počet jeho obyvatel nadále poroste. Vedle nárůstu počtu obyvatel kraj pro nutnost změny RUD argumentuje také výjimečně hustou sítí pozemních komunikací, která sestává z celkem 8 650 kilometrů silnic druhé a třetí třídy.

„Právě délka a množství silnic by při výpočtu RUD měly být významným koeficientem,“ domnívá se Kupka. V tom se také shoduje s vedením kraje.