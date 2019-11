Zimola zbrojí na krajské volby, může kandidovat za hnutí Změna 2020

MF DNES už před několika týdny avizovala, že se k založení nové strany či hnutí schyluje.

Nyní radní Týna nad Vltavou David Slepička (ČSSD) požádal ministerstvo vnitra o registraci politického hnutí Změna 2020. Jak sdělil Právu, mělo to být právě na popud Jiřího Zimoly.

Na zatím posledním jednání jihočeských zastupitelů někteří politici zmiňovali, že Zimola něco chystá.

„To hnutí by mělo fungovat tak, že zaštítí na kandidátce velkou část členů sociální demokracie. Ti by k sobě nalákali ještě další nezávislé kandidáty a tváře, které by mohly být u voličů úspěšné. Nebude vidět značka ČSSD, která teď není tak populární, ale Změna 2020,“ řekl jeden ze zastupitelů, který situaci u sociálních demokratů sleduje.

O tom, že značka ČSSD není v kurzu, mluvil před časem i sám Zimola. A vznik hnutí či strany nepopřel. „Nemohu to vyloučit, ani potvrdit,“ řekl před nedávnem MF DNES.

Tím, že by on a další členové kandidovali za ČSSD, ale pouze pod hlavičkou hnutí, by zároveň nepopřel svá slova o tom, že nechce sociální demokracii štěpit.

Exhejtman je nyní stále členem ČSSD. Do konce roku by mělo být vyjasněné, jak bude vše vypadat. Přidat se podle dostupných informací mají třeba členové strany z Jindřichohradecka, kde je Zimola místostarostou Nové Bystřice.

Bývalý hejtman bude nyní jednat i se svými dalšími kolegy. Pokud budou vizi hnutí Změna 2020 nakloněni, měla by v Jihočeském kraji vzniknout jejich kandidátka. Není vyloučeno, že se tak může stát i v jiných regionech.