Epidemie žloutenky v Libereckém kraji sílí, nemocnice hledá další lůžka

„Dále evidujeme sedm případů lidí s trvalým bydlištěm mimo Liberecký kraj, ale s vazbou na ohnisko nákazy v Turnově. Celkem čtyřicet devět případů onemocnění má vazbu na město Turnov,“ uvedla mluvčí krajské hygienické stanice Zuzana Balašová.

Infekční oddělení Krajské nemocnice v Liberci má kapacitu 24 lůžek. V pondělí pacienti se žloutenkou leželi na dvaceti postelích.

Denně přicházejí zhruba dva pacienti se žloutenkou. „Jiní zase samozřejmě po vyléčení průběžně odcházejí. Zatím to zvládáme. Na poradě vedení ale padlo rozhodnutí, že si připravíme lůžkový scénář pro nárůst epidemie. Takže budeme mít k dispozici dodatečné kapacity pro tyto infekční pacienty,“ řekl mluvčí Krajské nemocnice v Liberci Václav Řičář.

Pacienti se žloutenkou ale už neleží jen v Liberci. „Na interním oddělení máme už asi dva týdny zřízen pokoj, který slouží jako izolace pro pacienty se žloutenkou typu A. Obě jeho lůžka jsou v tuto chvíli zaplněná,“ řekl náměstek pro operativní řízení zdravotní péče nemocnice Turnov Martin Hrubý.

Děti mají speciální toalety

Pět případů onemocnění žloutenkou typu A zaznamenali hygienici ve školách kraje. Tam, kde některý z žáků onemocnění prodělal, přistupují k preventivním opatřením.

Jako například v turnovské Základní škole 28. října. Žloutenkou tam onemocněla jedna dívka. O nemoci se škola dozvěděla na začátku října. Děti z její třídy a z dalších dvou tříd, které měly společnou výuku, mají nyní speciální toalety.

„Děti mají také zvláštní stravovací dobu. Na oběd jdou, až se ostatní najedí. Po nich se zase vše vydezinfikuje. Podle hygieniků jsou ale tohle nadstandardní opatření,“ řekl ředitel školy Jaromír Frič. Opatření dál trvá, i když už se holčička uzdravila.

„Minulý týden byly děti také na odběru krve. Týkalo se to i očkovaných dětí. Ty, co nemají očkování nebo nemají prokazatelně protilátky, musí na odběr krve ještě dvakrát,“ dodal ředitel Frič. „Mění se to, ale škol, kde se vyskytla žloutenka, bylo víc,“ naznačil starosta Turnova Tomáš Hocke.

„Všechny školy v rámci prevence nakoupily dezinfekční prostředky. Podpořili jsme i preventivní kampaň, jak by si měli lidé mýt ruce a čeho by se měli vyvarovat,“ přiblížil starosta Hocke.

Turnov také nechává naočkovat své strážníky. Má jich 18. „Jsou v přímém kontaktu s lidmi, u nichž je nebezpečí žloutenky velké. Není to levná záležitost, naočkování jednoho člověka stojí tři tisíce, ale prevence je nutná,“ uvedl Hocke.

Zdroj nákazy ještě nemají

Hygienici stále hledají zdroj nákazy. Může jím být potravina či voda. Prověřují v Turnově restaurace či potravinářské provozovny. Ve velké permanenci jsou laboratoře, které zkoumají odebrané vzorky.

„Laboratorních vyšetření je teď opravdu hodně a vše běží nadoraz. Spolupracujeme s určitým počtem laboratoří. Pokud by se situace zhoršila, museli bychom jejich počet rozšířit. Nebo by to bylo na úkor jiných vyšetření, která by šla odložit,“ předjímá mluvčí krajské hygieny Zuzana Balašová.



„Situace s výskytem žloutenky typu A je vážná, ale není to drama, které bychom neměli zvládnout,“ ubezpečil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka.

„Z pohledu Libereckého kraje se musíme připravit na možné zvýšení počtu nákaz. Musíme komunikovat s nemocnicemi a informovat všechny školy v regionu, aby zvýšily dohled nad hygienou rukou, protože těmi se žloutenka typu A přenáší,“ dodal Sobotka.

Žloutenka A se projevuje bolestí břicha, žlutou barvou pleti nebo očí, zvracením či únavou. Virus se šíří už v době, kdy nemocný nemá žádné příznaky. Kromě důsledného dodržování hygieny pomáhá také ochrana pomocí očkování. Může pomoci dokonce tehdy, když se nakažený nechá naočkovat do sedmi dnů po styku s nemocným.

Virová hepatitida typu A se do prostředí dostává formou fekálií. Inkubační doba žloutenky je mezi patnácti a padesáti dny. Zpravidla lidé onemocní kolem třicátého dne od nakažení. Zpočátku je virus přítomen v krvi, později ve stolici.