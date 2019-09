Česká Lípa zažila nebývalé řádění nejméně osmi zlodějů, usvědčila je DNA

Chmatáky nakonec usvědčila DNA, již na místech činu nechali. „Nenechávali po sobě mnoho dalších stop. Aby důkazy proti nim byly nezpochybnitelné, odebrali jsme v místě vloupání i biologický materiál kvůli analýze DNA,“ potvrdila mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Taktika se vyplatila. Ukázalo se totiž, že sebrané vzorky souhlasí s DNA osmi již dříve odsouzených mužů ve věku 22 až 35 let, kteří nedávno opustili vězení a vrátili se do České Lípy.

Zajímavostí je, že při krádežích vzájemně nespolupracovali a každý kradl „na vlastní triko“. Okresní soud čtyři z nich poslal do vazby, ostatní jsou zatím na svobodě.

„Nejpřičinlivější z nich vykradl sklad parfémů, odkud si odnesl přes 400 lahviček v hodnotě bezmála půl milionu korun. Všechny je v mezičase stihl prodat,“ zmínila Baláková.

Případ pomohli objasnit i českolipští strážníci, mnohé z pachatelů už dobře znají.

„Všechno to jsou muži, kteří nedávno přišli z kriminálu. Místo aby si hledali práci a bydlení, opět se zapojili do své původní komunity, kde figuruje alkohol a drogy. Navíc nejsou příliš bystří. Jeden se třeba procházel Jiráskovou ulicí a zkoušel, které okno se dá otevřít, zatímco my na něj koukali na kamerách,“ podotkl ředitel Městské policie Česká Lípa Vladimír Jeník.

Pro policisty však práce nekončí. Zadržením skupiny se objasnilo 24 případů z více než sedmdesáti. Je zjevné, že další pachatelé jsou ještě na svobodě. Řady stíhaných zlodějů se tak nejspíš rozšíří.

„Oni bohužel neumějí normálně žít. Za tři roky tedy očekávám to samé. Skladbu obyvatel totiž nepředěláte,“ posteskl si Vladimír Jeník.

Policisté nabádají obyvatele, aby si všímali podezřelých lidí a jejich přítomnost hlásili na linku 158.