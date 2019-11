Zloděj vyšplhal do druhého patra, ukradl hodinky za sto tisíc a brilianty

13:05

Pražští policisté vyšetřují vloupání do bytu v panelovém domě v Hrdlořezích. Zloděj se vyšplhal do druhého patra a odnesl luxusní hodinky a šperky. Pachatele zachytily kamery i s jeho dvěma pomocníky, kriminalisté je nyní hledají. Krádež vyšetřují od začátku listopadu a teď zveřejnili záběry, na nichž by lidé mohli trojici poznat.