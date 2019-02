Zloděj kradl na kolejích i v trafice, z hotelu odnesl celý trezor s penězi

První krádež se stala koncem loňského roku kolem páté hodiny ranní v hotelu v Křižíkově ulici v Praze 8.

„Neznámý vešel do hotelu a bez povšimnutí prošel jeho prostory až k recepci. Za recepčním pultem však nikoho nenašel, a tak se začal zajímat o to, co je na něm,“ sdělil mluvčí policie Jan Rybanský.

Z pultu během chvíle sebral peněženku a zaujal ho i trezor s několika desítkami tisíc korun. S věcmi poté uprchl pryč.

Totožného muže zachytila bezpečnostní kamera 19. ledna při pokusu krádeže pokladny v prodejně na Basilejském náměstí v Praze 3. Jeho plán mu překazila prodavačka, která si ho včas všimla.

„Mezi oběma posléze vznikl verbální konflikt, kdy se muž dušoval, že za pultem nebyl. Zaměstnankyně si však přehrála záznam z bezpečnostních kamer, na kterém bylo vidět mužovo chování. Tomu tak nezbylo nic jiného než z obchodu utéci,“ sdělil k druhému případu Rybanský.

Muž z kamerového záznamu je také podezřelý z vloupání na vysokoškolské koleje v ulici Pod Lipami v Praze 3. Neznámý muž se dostal nejen do prostor kolejí, ale i do jednoho ze skladů.

„Z nalezené bundy si vzal peněženku s doklady, platební kartou a mobilní telefon. Vše v celkové hodnotě přesahující dvacet pět tisíc korun. Pak prostory kolejí opustil,“ dodal Rybanský.

Muž je podezřelý z trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Hrozí mu až dva roky vězení.

Pokud muže poznáváte, kontaktujte policii na lince 158.