Zloději si otevírali třídy hasicím přístrojem, škola dva dny neučí

14:06

Do základní školy v severočeské Krásné Lípě se o víkendu vloupali zloději. Moc toho sice neukradli, avšak dveře do tříd a kabinetů si otevírali hasicím přístrojem. Vypadalo to jako po výbuchu, uvedla ředitelka. Než se vše uklidí, musí děti dva dny zůstat doma.