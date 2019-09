Zloděj se vloupal do domu přes půdu, rozespalého muže napadl páčidlem

„V pozdně nočních hodinách uslyšel obyvatel bytu šramot a myslel, že je to jeho partnerka. Šel se tedy podívat, ale v šeru spatřil neznámého muže, který měl na hlavě kapuci a přes obličej šátek,“ sdělila mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková.

Zloděj na rozespalého muže zaútočil páčidlem. „Udeřil jej do hlavy a do těla. Způsobil mu zranění, které si vyžádalo odvoz do nemocnice a následné léčení,“ dodala Světláková.

Vetřelec hned utekl. „Když policisté po neznámém pachateli pátrali, nedaleko v křoví psovod se psem objevil ukryté kolo,“ uvedla mluvčí.

Poté se se policistům podařilo dopadnout i samotného pachatele. „Muž z Litvínova byl obviněn z přečinů krádeže vloupáním, porušování domovní svobody a ublížení na zdraví,“ doplnila Světláková.

Obviněný je stíhán na svobodě a hrozí mu až tříleté vězení.