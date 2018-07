VIDEO: Zloděj vytlačil z obchodu zahradní traktor, naložil ho do auta a ujel

Dvaatřicetiletý muž na začátku července nejprve v obchodě ukradl brusku, kterou vzal z regálu a bez zaplacení s ní prošel přes pokladnu. Pak se rozhodl do stejného obchodu ještě vrátit.

„Došel do vestibulu a u vstupu do prodejny odcizil zahradní traktor v hodnotě kolem 33 tisíc korun. Ten odtlačil za prodejnu, kde jej naložil do auta a odjel pryč,“ popsala krádež krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Muž si nejspíš nevšiml, že ho při krádeži natáčí bezpečnostní kamera. Policisté jej už chytili a zjistili, že toho má na svědomí více. Z obchodních domů kradl především brusky a také mobilní telefony.

„Celkem způsobil škodu přesahující 40 tisíc korun,“ upřesnila mluvčí.

Muži, kterého soud už v minulosti za krádeže potrestal, nyní hrozí až tři roky vězení.