Zloděj donutil okradeného, aby zaplatil za věci z batohu. Už je v cele

Třiatřicetiletý muž se poprvé do křížku se zákonem dostal loni v říjnu. Tehdy v chebském baru ukradl jednomu z hostů batoh a vyndal z něj peněženku s hotovostí a doklady.

„Muž, kterému byl batoh odcizen, si krádeže všiml a samozřejmě žádal o vrácení svých věcí. Zpět se mu však dostal pouze batoh,“ uvedl krajský policejní mluvčí Michal Žáček.

V tu chvíli přišla zloději na pomoc dvojice jeho kompliců. Společně muži řekli, že jestli chce zpátky svoje doklady, musí zaplatit. Dal jim tedy tisícikorunu, ale s tím se vyděrači nespokojili. Nakonec ho donutili vybrat dalších 1500 korun. Teprve pak okradený muž dostal svoje doklady zpátky.



V rodinném domě zloděj neuspěl, na nádraží už ano

Na další zlodějskou výpravu se nyní dopadený muž vydal do rodinného domu. Nebyl ale úspěšný. „Poté, co odstranil z okna rám se sítí proti hmyzu, ho vyrušila majitelkou domu, a tak z místa utekl,“ řekl Žáček.



Jen o pár dní později se společně se dvěma dalšími muži pokusil vloupat do jedné z prodejen v Chebu. Poté, co sundali kryt ventilátoru, se ale spustil alarm a muži z místa utekli. Z nedalekého místa pak sledovali, zda poplachové zařízení někoho nepřivolalo.

„Po chvíli se na místo vrátili a jeden z kompliců rozbil kamenem okno. Jenže i v tuhle chvíli se spustil alarm a všichni pak odběhli od prodejny pryč. Zanedlouho přes rozbité okno vlezl další z nich do prodejny a postupně vyhazoval ven cigarety a tabák. Další dva muži tyto věci schovávali do bundy. Všichni pak z místa činu odešli do bytu, kde odcizené zboží nechali. Komplicové se ale do prodejny ještě jednou vrátili a odcizili další zboží,“ popsal výpravu zlodějského trojlístku mluvčí.

Naposledy třiatřicetiletý muž kradl v chebské nádražní hale. Vzal tašku s doklady a platební kartou, která ležela na lavičce.



Nyní už je pachatel ve věznici pro jinou majetkovou trestnou činnost, za kterou byl odsouzen dříve. Teď mu hrozí až osmiletý trest, stejně jako jeho kumpánům ve věku 25 a 37 let. Šestadvacetiletý komplic může skončit ve vězení na tři, devatenáctiletý potom na dva roky.