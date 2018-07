Zloděj nakradl v domech věci za sedm set tisíc, lup odvážel i na kolečku

Čtyřicetiletý muž ze Sokolovska poprvé kradl už letos v únoru. To se vydal pro lup do jednoho z rodinných domů v Kynšperku nad Ohří.

„Celý dům prohledal a odcizil například příruční pokladnu s hotovostí přes 300 tisíc nebo pamětní mince z předešlých dvou století,“ uvedl krajský policejní mluvčí Michal Žáček.

Na další lup si pak zloděj počkal až do druhé poloviny dubna. To se vloupal do dalšího domu, ze kterého ukradl příborový set nebo otvírák na konzervy. Naposledy pak řádil v kynšperských ulicích jen o několik dní později.

„Tehdy vnikl na neoplocený pozemek rozestavěného domu, kde byla zaparkovaná dodávka sloužící k uskladnění nářadí. Do té se vloupal a odcizil z ní prodlužovací kabel nebo také vodováhu a stavební kolečko. A právě do něj si všechny odcizené věci naložil a s kolečkem odjel pryč,“ popsal Žáček.

Vzhledem ke značné škodě, kterou muž napáchal, mu nyní hrozí až osmileté vězení.