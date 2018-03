VIDEO: Zloděj ukradl v baru peněženku, nevšiml si, že ho natáčí kamera

Pětatřicetiletý muž přišel do baru a všiml si, že pod židlí leží peněženka. Její majitel by zrovna zabrán do hry na automatu. Muž peněženku zvedl, schoval ji do kapsy a chtěl nepozorovaně odejít. Že ho celou dobu natáčí bezpečnostní kamera, si vůbec nevšiml.

„Jednapadesátiletý cizinec měl v peněžence kromě osobních dokladů i zhruba 14 tisíc korun. Peníze si pětatřicetiletý muž ponechal a peněženku se zbylými doklady odhodil,“ uvedla krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Ztrátu peněženky zjistil cizinec až při odchodu z herny a hned zavolal policii. Té stačilo zhlédnout záznamy z bezpečnostní kamery a hned věděli, koho mají hledat. Zloděj totiž nebyl žádným nováčkem.

„Vzhledem k tomu, že se obdobného jednání dopustil v posledních třech letech opakovaně, hrozí mu nyní za krádež až tříleté vězení,“ doplnila k případu mluvčí.