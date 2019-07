Vandalismus v létě obnáší rušení nočního klidu, výkaly i poničené stromy

Jindy volají i kvůli běžnému hovoru. „V létě jsou otevřená okna a lidé tedy slyší víc věcí. Hodně citliví jsou na ruch z restauračních zařízení,“ řekl Aleš Pilař, ředitel městské policie v Rožnově pod Radhoštěm.



Když na chodníku stojí skupinka lidí, kteří kouří a baví se mezi sebou, může to být rušivé, ale není to přestupek. „Jiná věc je, když si skupina lidí pustila muziku z auta a křičela uprostřed sídliště,“ uvedl Pilař.

Častěji se v létě řeší také případy narušování veřejného pořádku a občanského soužití. Obvykle v souvislosti s alkoholem. Ve Vsetíně třeba podnapilý muž házel kameny na projíždějící auta. Jindy vznikají rozepře kvůli grilování na zahradě.

Z běžné rutiny občas strážníky vyvede i velmi promyšlený a připravený případ vandalismu – ničení stromů. Poslední z nich se stal v polovině července ve Valašském Meziříčí. Zatím neznámý pachatel navrtal deset třešní ve dvou ulicích blízko sebe a dovnitř nalil chemikálii (také zde Vandal navrtal deset třešní, Valašské Meziříčí musí stromy pokácet).



Podobný útok zažila loni v létě také Kroměříž, kde vandal s použitím chemikálie zničil šest vzrostlých lip na břehu řeky Moravy (viz také V Kroměříži kácí poničenou alej, košaté stromy ve městech nemají náhradu). Také ty musela radnice nechat pokácet. Pro města je to, obzvlášť v parném létě, obrovská ztráta. Koruny vzrostlých stromů totiž zajišťují stín a ochlazují okolí. Stromy, které je nahradí, dorostou do jejich velikosti až za desítky let.

Městští policisté zatím hodnotí letošní léto jako jedno z nejklidnějších za poslední roky. „Je to tím, že hlídky jsou v ulicích vidět, a kromě toho máme i velmi dobré pokrytí kamerovým systémem,“ podotkl ředitel uherskohradišťské městské policie Vlastimil Pauřík. Díky tomu mohou být strážníci rychle na konkrétním místě a často se jim podaří překazit vandalům plány hned v počátku.

Přesto pořád mají s čím bojovat a někdy jsou to mimořádně zarážející případy. „Zdá se mi neuvěřitelné a technicky nemožné, aby člověk použil veřejnou toaletu a pak její stěny a zařízení zamazal výkaly. Nebo vezme igelitový sáček z odpadkového koše a ucpe s ním odtok v toaletě,“ popsal zástupce ředitele zlínské městské policie Pavel Janík.

Popisovaná situace se týká toalet v parku Komenského. Přestože jsou provedeny v takzvané „antivandal“ úpravě, na noc se zamykají a pravidelně čistí, strážníci je řeší zhruba jednou za týden.



Muž se pustil do boje s plechovými stoly

Park je přitom po opravě před pěti lety velmi frekventovaným a vyhledávaným prostorem, na němž se v jeden okamžik může pohybovat i tisícovka lidí. „Schválnosti takového druhu ovšem není možné uhlídat,“ dodal Janík.

Typický příklad vandalismu z nudy, kterého se obvykle dopouštějí školáci a studenti, letos ve Zlíně ještě neevidují. Loni jeden takový spáchala skupina starších kluků, kteří poškodili bagr odklízející zbytky zbouraného torza na Jižních Svazích. Házeli na stroj kameny a hroudy hlíny a podařilo se jim tak způsobit poměrně značnou škodu.

Z běžných případů vandalismu připomněl Janík nedávnou příhodu, kdy podnapilý muž ničil stoly na tržišti Pod Kaštany. „V hluboké noci se pustil do nerovného boje s plechovými stoly,“ poznamenal. Podobně lidé útočí i na popelnice nebo dopravní značky.

Mohou se přitom dostat do mnohem větších potíží, než je přestupkové řízení. Pokud jde o značku zákazovou, příkazovou nebo třeba takovou, která upravuje přednost, hrozí jim podezření z přečinu a mohou skončit až před soudem. Zákon na ně totiž nahlíží jako na obecně prospěšné zařízení.