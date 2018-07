Zlínský kraj si polepšil na daních, čtvrt miliardy navíc jde na investice

Díky tomu, že se státu i firmám ekonomicky daří, zvyšuje se výběr daní. Po jejich přerozdělení pak putuje více peněz městům, obcím i krajům. Zlínský kraj si v těchto sdílených daních loni polepšil o velmi slušných 265 milionů korun.

„Je to významná částka. Z celkových daňových příjmů, které jsou kolem 3,5 miliardy korun, jde zhruba o deset procent. A všechny peníze z navýšených daňových příjmů jdou na investice,“ přiblížil ekonomický náměstek hejtmana Jiří Sukop.

Opravy škol, zámku, Muzeum totality i vyšší platy

Vyšší daňové příjmy kraj rozpustil v přebytku svého rozpočtu, který byl téměř miliarda korun. Nejvíce z této částky půjde (či už částečně šlo) do rekonstrukcí škol (80 milionů), dále do oprav a údržby cest (35 milionů) či do zdravotnictví, mimo jiné na zvýšení platů zaměstnanců nemocnic (20 milionů).

Čtrnáct milionů kraj pošle i díky vyšším daňovým příjmům na vybudování dvou expozic Muzea totality, které vznikne z věznice v Uherském Hradišti, a 10 milionů na opravy zámku v hojně navštěvované zlínské zoologické zahradě Lešná (viz též Zlínský kraj slíbil peníze na opravu zámku v zoo i na nový sloninec).

„Je to jedna z dominant Zlínského kraje a velice atraktivní záležitost. Podařilo se nám tuto věc i přes určité diskuse prosadit a myslím si, že je to dobře,“ upřesnil Sukop.

Z přebytku rozpočtu, který vznikl i díky úsporám kraje (107 milionů), jde či půjde většina peněz na konkrétní investice. Jen necelých 150 milionů si kraj nechává jako rezervu na budoucí akce, o kterých teprve rozhodne.

Vyšší daňové příjmy kraje pramení z toho, že státu rostou daňové příjmy od právnických osob, tedy od firem, které ekonomicky šlapou. Zlínský kraj si v této položce polepšil oproti předpokladům o 133 milionů.

Zvyšují se ale i příjmy ze závislé činnosti, tedy z daní zaměstnanců, což zase ukazuje na zvyšující se platy. Kraj v této části dostal o skoro 60 milionů korun více, než očekával.

„Nečekali jsme tak příznivý vývoj, těší nás to. Je vidět, že se státu i firmám daří,“ těší Sukopa.

Polepší si i města a obce

V oblasti daňových příjmů si loni polepšila také města a obce. Krajskému Zlínu přišlo navíc 65 milionů. Zlín peníze dal například do příprav rekonstrukce křižovatky ulice Březnická a Mostní, která poblíž centra v dopravních špičkách často brzdí dopravu (viz též Zlín kvůli opravě rušné křižovatky koupí podzemní chodbu z mrakodrapu).

Dále do nových cyklostezek nebo plánů na relaxační zónu s jezírkem v Centrálním parku na sídlišti Jižní Svahy.

„Půjde o zajímavý krajinný prvek. Voda osvěžuje ovzduší, celému prostoru dává přidanou hodnotu. U nádrže navíc vznikne odpočinkový prostor podobný pláži,“ nastínil náměstek zlínského primátora Bedřich Landsfeld.

Uherské Hradiště si polepšilo o skoro 20 milionů korun. Peníze použilo na navýšení platů zaměstnanců v oblasti kultury podle nařízení vlády.

„Zbývající prostředky byly využity na investice města, které byly v minulém roce projektovány či zahájeny a letos budou dokončeny. Jde o opravy a rekonstrukce ve školství,“ nastínil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Například do rekonstrukce základní umělecké školy jde 57 milionů a Základní školy UNESCO necelých 40 milionů.

Vsetín získal ze sdílených daní o necelých 8 procent více. „O vyšší výnos daní byly posíleny investiční výdaje, především finančně náročná akce, kterou byla výstavba podzemních garáží,“ upřesnil mluvčí vsetínské radnice Marek Mikuš.

Kroměříž si připsala také výrazně více, asi o 26 milionů, které dala do rozpočtové rezervy, již použije na plánované investice.

„Jde třeba o stavbu parkovacího domu na rohu ulic Havlíčkova a Velehradská, startovacích bytů pro mladé i bytů pro seniory v domě bývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici nebo revitalizaci náměstí Míru,“ vypočítal kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

Lepší už to nebude

Další roky však už tak skvělé zřejmě nebudou, byť další růst sdílených daních se očekává. Sukop vychází z odhadů růstu HDP v České republice. Ten loni stoupl o 4,8 procenta, letos už by ale měl růst jen o 3,3 procenta. To by znamenalo, že se sdílené daně kraje zvýší oproti loňsku o 190 až 200 milionů.

V roce 2020 má podle odhadů České národní banky HDP růst o 2,6 procenta, v roce 2021 o 2,4 procenta.

„Pro další roky plánuje město vývoj podle makroekonomické předpovědi ministerstva financí, současně však zůstává opatrné. Meziroční nárůst proto očekává jen velmi mírný,“ podotkl Blaha.

Podle ministerstva financí stát letos rozdělí mezi kraje o 6 miliard korun více než loni a mezi města a obce o skoro 25 miliard více.

„Dalším významným příjmem obcí jsou správní poplatky. V roce 2017 z nich získaly zhruba 11 miliard, letos očekáváme příjem v přibližně stejné výši,“ dodal Filip Běhal z tiskového oddělení ministerstva financí.